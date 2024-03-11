Березниковец на следственном эксперименте показал, как убил трех человек в общежитии. Видео

Житель Березников предстанет перед судом за тройное убийство монтировкой

11 марта 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Мужчина на следственном эксперименте показал, как убивал горожан (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Березников, обвиняемого в убийстве трех человек. На следственном эксперименте мужчина показал, как совершал преступление с помощью монтировки. Видео опубликовано на сайте СУ СКР по региону. «В вечернее время 17 июня 2023 года 26-летний мужчина находился в одной из комнат общежития, расположенного в городе Березники. В ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта, он нанес двум мужчинам и женщине удары по различным частям тела, от которых они скончались на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает следственное управление СК по Прикамью. В ведомстве уточняют, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении березниковца было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его расследованием занимался Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю.

В Пермском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Березников, обвиняемого в убийстве трех человек. На следственном эксперименте мужчина показал, как совершал преступление с помощью монтировки. Видео опубликовано на сайте СУ СКР по региону. «В вечернее время 17 июня 2023 года 26-летний мужчина находился в одной из комнат общежития, расположенного в городе Березники. В ходе ссоры, возникшей по причине давнего конфликта, он нанес двум мужчинам и женщине удары по различным частям тела, от которых они скончались на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает следственное управление СК по Прикамью. В ведомстве уточняют, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении березниковца было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его расследованием занимался Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю.