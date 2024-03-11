Суд назначил наказание молодому пермяку за жестокое убийство девушки в Соликамске

Молодой пермяк приговорен к 13 годам за жестокое убийство девушки в Соликамске

11 марта 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

Суд приговорил убийцу девушки к колонии строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU В городе Соликамске Пермского края осужден 23-летний уроженец поселка Суксун, который жестоко расправился с 22-летней знакомой. Городской суд признал молодого человека виновным в убийстве, сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд, с учетом позиции гособвинения, приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. Приговор суда не вступил в законную силу. Жестокое убийство было совершено в ноябре 2023 года. Пермяк приехал в Соликамск к девушке, с которой познакомился в соцсетях. Между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой пермяк, вооружившись привезенным с собой ножом, нанес девушке 19 ударов. От полученных травм горожанка скончалась на месте. В ходе допроса он сознался в совершении преступления и подробно обо всем рассказал полиции. Ранее 23-летний преступник уже был судим.

В городе Соликамске Пермского края осужден 23-летний уроженец поселка Суксун, который жестоко расправился с 22-летней знакомой. Городской суд признал молодого человека виновным в убийстве, сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Соликамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Суд, с учетом позиции гособвинения, приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится на сайте прокуратуры Прикамья. Приговор суда не вступил в законную силу. Жестокое убийство было совершено в ноябре 2023 года. Пермяк приехал в Соликамск к девушке, с которой познакомился в соцсетях. Между молодыми людьми возникла ссора, в ходе которой пермяк, вооружившись привезенным с собой ножом, нанес девушке 19 ударов. От полученных травм горожанка скончалась на месте. В ходе допроса он сознался в совершении преступления и подробно обо всем рассказал полиции. Ранее 23-летний преступник уже был судим.