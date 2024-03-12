Тюменская область подарит детям из ЛНР передвижную библиотеку

Тюменская область купит детям из Краснодона «Читающий автобус»

13 марта 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Губернатор пообещал детям подарить им передвижную библиотеку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область купит и оборудует передвижную библиотеку («Читающий автобус») и подарит его школьникам из подшефного Краснодона (ЛНР). Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «Поможем краснодонским школьникам воплотить в жизнь проект „Читающий автобус“. Идея передвижной библиотеки принадлежит самим детям. Пообщался с ними по видеосвязи. Ребята рассказали, какие книги хотели бы читать. Самое главное — нужны современные российские учебники для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, из в новых регионах пока не хватает», — написал Александр Моор. Тюменская область приобретет и оборудует автобус. В нем также можно будет почитать книги по технике, энциклопедии, художественную литературу из школьной программы. Составлением полного списка литературы займутся ребята из Краснодона. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном в мае 2022 года. Поддержку региону оказывают в самых разных направлениях: как человеческими ресурсами (от учителей до строителей), так и посредством восстановления дорог, зданий, поставкой гуманитарной помощи.

Тюменская область купит и оборудует передвижную библиотеку («Читающий автобус») и подарит его школьникам из подшефного Краснодона (ЛНР). Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Моор. «Поможем краснодонским школьникам воплотить в жизнь проект „Читающий автобус“. Идея передвижной библиотеки принадлежит самим детям. Пообщался с ними по видеосвязи. Ребята рассказали, какие книги хотели бы читать. Самое главное — нужны современные российские учебники для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, из в новых регионах пока не хватает», — написал Александр Моор. Тюменская область приобретет и оборудует автобус. В нем также можно будет почитать книги по технике, энциклопедии, художественную литературу из школьной программы. Составлением полного списка литературы займутся ребята из Краснодона. Как ранее писало URA.RU, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном в мае 2022 года. Поддержку региону оказывают в самых разных направлениях: как человеческими ресурсами (от учителей до строителей), так и посредством восстановления дорог, зданий, поставкой гуманитарной помощи.