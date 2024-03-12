Следователя полиции Каменска-Уральского обвинили в подделке доказательств

13 марта 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Была ли подмена в материалах дела, и кто к ней причастен — выяснит следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На следователя отдела полиции Каменска-Уральского Ольгу Печерских подали заявление в Следственный комитет Свердловской области, заподозрив в фальсификации доказательств. Потерпевший, чье дело сейчас рассматривает суд, заявил, что один из протоколов написан не им, и в материалах уменьшена сумма ущерба. Подробности истории URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков. Его доверитель, 64-летний пенсионер Виктор С., всю жизнь прожил в ХМАО, там трудился, вышел на пенсию и переехал в каменский поселок Брод. Мужчина два года назад перенес онкологическую операцию на трахее, после которой получил инвалидность и не мог разговаривать. Он был вынужден найти себе помощницу по хозяйству, которая в итоге его обокрала. «Она похитила у моего клиента деньги, он обратился в полицию, кража была доказана, и осенью прошлого года дело начал рассматривать Каменский районный суд. Во время последнего заседания, 11 марта, прокурор зачитал три протокола допроса потерпевшего из материалов уголовного дела. Два из них сомнений не вызвали, а про третий мой доверитель сказал: «Я этого не писал, я этого не подписывал!» — рассказал Барсуков. Он уточнил, что эти протоколы оформляла следователь следственного отдела полиции Каменска-Уральского Ольга Печерских. У суда возникли вопросы к следователю Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В третьем протоколе, как утверждает Виктор С., существенно уменьшена сумма причиненного ему ущерба: 7778 рублей вместо 100 тысяч, которые, по его словам, были украдены подсудимой. Якобы в протоколе сказано, что оставшиеся деньги потерпевший пропил и проел со своей помощницей и ее друзьями. Под документом имеются слова: «С моих слов записано верно, мною прочитано», они зафиксированы подписью мужчины. Пенсионер заявляет, что ни почерк, ни подпись ему не принадлежат, а являются чужими. Юрист Барсуков подтверждает, что по сравнению с другими протоколами почерк и подпись разнятся. Кроме неверных показаний в документе стоит и неправильная дата: 13 июня вместо 19 числа. Виктор обратил на это внимание, потому что запомнил, что именно 19 июня, в свой день рождения, приезжал в отдел полиции пообщаться со следователем. «Мой доверитель согласен на любые экспертизы, вплоть до почерковедческой, чтобы доказать, что в протоколе не его показания. Мы не понимаем, кому и зачем была нужна эта фальсификация, но расцениваем ситуацию как проявленный непрофессионализм и видим в ней нарушение в части превышения полномочий должностных полномочий и фальсификации доказательств. Мною направлено заявление в Следственный комитет. Мой клиент хочет, чтобы все было по закону», — объяснил Барсуков. Юрист намерен добиться, чтобы третий протокол был признан недопустимым доказательством и был исключен из материалов дела. Судебное разбирательство пока приостановлено, на следующее заседание судья вызвала следователя Печерских. «Если информация о причастности должностных лиц территориального ОВД к инциденту найдет свое подтверждение, меры реагирования последуют обязательно», — уверил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На следователя отдела полиции Каменска-Уральского Ольгу Печерских подали заявление в Следственный комитет Свердловской области, заподозрив в фальсификации доказательств. Потерпевший, чье дело сейчас рассматривает суд, заявил, что один из протоколов написан не им, и в материалах уменьшена сумма ущерба. Подробности истории URA.RU рассказал юрист Сергей Барсуков. Его доверитель, 64-летний пенсионер Виктор С., всю жизнь прожил в ХМАО, там трудился, вышел на пенсию и переехал в каменский поселок Брод. Мужчина два года назад перенес онкологическую операцию на трахее, после которой получил инвалидность и не мог разговаривать. Он был вынужден найти себе помощницу по хозяйству, которая в итоге его обокрала. «Она похитила у моего клиента деньги, он обратился в полицию, кража была доказана, и осенью прошлого года дело начал рассматривать Каменский районный суд. Во время последнего заседания, 11 марта, прокурор зачитал три протокола допроса потерпевшего из материалов уголовного дела. Два из них сомнений не вызвали, а про третий мой доверитель сказал: «Я этого не писал, я этого не подписывал!» — рассказал Барсуков. Он уточнил, что эти протоколы оформляла следователь следственного отдела полиции Каменска-Уральского Ольга Печерских. В третьем протоколе, как утверждает Виктор С., существенно уменьшена сумма причиненного ему ущерба: 7778 рублей вместо 100 тысяч, которые, по его словам, были украдены подсудимой. Якобы в протоколе сказано, что оставшиеся деньги потерпевший пропил и проел со своей помощницей и ее друзьями. Под документом имеются слова: «С моих слов записано верно, мною прочитано», они зафиксированы подписью мужчины. Пенсионер заявляет, что ни почерк, ни подпись ему не принадлежат, а являются чужими. Юрист Барсуков подтверждает, что по сравнению с другими протоколами почерк и подпись разнятся. Кроме неверных показаний в документе стоит и неправильная дата: 13 июня вместо 19 числа. Виктор обратил на это внимание, потому что запомнил, что именно 19 июня, в свой день рождения, приезжал в отдел полиции пообщаться со следователем. «Мой доверитель согласен на любые экспертизы, вплоть до почерковедческой, чтобы доказать, что в протоколе не его показания. Мы не понимаем, кому и зачем была нужна эта фальсификация, но расцениваем ситуацию как проявленный непрофессионализм и видим в ней нарушение в части превышения полномочий должностных полномочий и фальсификации доказательств. Мною направлено заявление в Следственный комитет. Мой клиент хочет, чтобы все было по закону», — объяснил Барсуков. Юрист намерен добиться, чтобы третий протокол был признан недопустимым доказательством и был исключен из материалов дела. Судебное разбирательство пока приостановлено, на следующее заседание судья вызвала следователя Печерских. «Если информация о причастности должностных лиц территориального ОВД к инциденту найдет свое подтверждение, меры реагирования последуют обязательно», — уверил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.