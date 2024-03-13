Свердловчанин, подвесивший собаку у гаража, оказался насильником

13 марта 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Мужчина вышел из колонии в 2020 году (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Краснотурьинска Игорь (имя изменено), который подвесил собаку и тыкал в нее палкой, был судим за изнасилование (ч. 3 ст. 132 УК РФ). По данным URA.RU, мужчина до сих пор находится под административным надзором. По предварительным данным, Игорь был осужден в 2006 году. Сам он подтвердил URA.RU факт судимости. И сказал, что вышел из мест лишения свободы четыре года назад. «Очень не хочется вспоминать, так легче живется. Я не отрицаю факта, что это было», — прокомментировал Игорь агентству. Сейчас он состоит в отношениях с девушкой. Под волну негатива Игорь попал 11 марта. В тот день он пришел к гаражам с собакой, подвесил ее и стал тыкать палкой. Поступок он объяснил тем, что так хотел обучить ее командам. Однако его действия попали на камеру видеонаблюдения, позже видео разлетелись по соцсетям. 12 марта он отдал питомца другим людям. Против Игоря могут возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Краснотурьинска Игорь (имя изменено), который подвесил собаку и тыкал в нее палкой, был судим за изнасилование (ч. 3 ст. 132 УК РФ). По данным URA.RU, мужчина до сих пор находится под административным надзором. По предварительным данным, Игорь был осужден в 2006 году. Сам он подтвердил URA.RU факт судимости. И сказал, что вышел из мест лишения свободы четыре года назад. «Очень не хочется вспоминать, так легче живется. Я не отрицаю факта, что это было», — прокомментировал Игорь агентству. Сейчас он состоит в отношениях с девушкой. Под волну негатива Игорь попал 11 марта. В тот день он пришел к гаражам с собакой, подвесил ее и стал тыкать палкой. Поступок он объяснил тем, что так хотел обучить ее командам. Однако его действия попали на камеру видеонаблюдения, позже видео разлетелись по соцсетям. 12 марта он отдал питомца другим людям. Против Игоря могут возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными.