МЧС предупредило пермских водителей об опасности, подстерегающей на трассе

Спасатели предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях
На территории Пермского края 14 марта ожидается изморозь, на дороге вероятно появление гололедицы. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В Прикамье 14 марта в отдельных районах прогнозируются изморозь, на дорогах гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Водителям рекомендовано соблюдай скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.
По данным метеорологов, в регионе резко потеплеет к концу текущей недели. Ожидается, что к пятнице, 15 марта, дневная температура повысится до +6 градусов.
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