13 марта 2024

МЧС предупредило пермских водителей об опасности, подстерегающей на трассе

МЧС: в Пермском крае 14 марта на дорогах ожидается гололедица
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , снег, зима, лед, погода, гололед
Спасатели предупредили жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях Фото:

На территории Пермского края 14 марта ожидается изморозь, на дороге вероятно появление гололедицы. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В Прикамье 14 марта в отдельных районах прогнозируются изморозь, на дорогах гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Водителям рекомендовано соблюдай скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

По данным метеорологов, в регионе резко потеплеет к концу текущей недели. Ожидается, что к пятнице, 15 марта, дневная температура повысится до +6 градусов.

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На территории Пермского края 14 марта ожидается изморозь, на дороге вероятно появление гололедицы. Об этом предупредила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В Прикамье 14 марта в отдельных районах прогнозируются изморозь, на дорогах гололедица», — написано в telegram-канале ведомства. Водителям рекомендовано соблюдай скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. По данным метеорологов, в регионе резко потеплеет к концу текущей недели. Ожидается, что к пятнице, 15 марта, дневная температура повысится до +6 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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