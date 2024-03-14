В Венесуэле готовилось покушение на президента Мадуро

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Клипарт. Сток Сайт президента России, мадуро николас
За угрозы в сторону Мадуро арестованы два человека Фото:

В Венесуэле задержаны двое граждан по обвинению в угрозах президенту Николасу Мадуро и подготовке покушения на его жизнь. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

«Одиннадцатого марта были арестованы два человека за очень серьезные угрозы, направленные против президента Николаса Мадуро Мороса», — передает сообщение прокуратуры аргентинская газета Clarín.

По данным следствия, среди задержанных оказался Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья, представитель политической организации «Дело R». Они обвиняются в участии в сговоре с целью вербовки 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.

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В Венесуэле задержаны двое граждан по обвинению в угрозах президенту Николасу Мадуро и подготовке покушения на его жизнь. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. «Одиннадцатого марта были арестованы два человека за очень серьезные угрозы, направленные против президента Николаса Мадуро Мороса», — передает сообщение прокуратуры аргентинская газета Clarín. По данным следствия, среди задержанных оказался Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья, представитель политической организации «Дело R». Они обвиняются в участии в сговоре с целью вербовки 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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