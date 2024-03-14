В Венесуэле готовилось покушение на президента Мадуро

В Венесуэле задержаны двое граждан по обвинению в угрозах президенту Николасу Мадуро и подготовке покушения на его жизнь. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.
«Одиннадцатого марта были арестованы два человека за очень серьезные угрозы, направленные против президента Николаса Мадуро Мороса», —
По данным следствия, среди задержанных оказался Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья, представитель политической организации «Дело R». Они обвиняются в участии в сговоре с целью вербовки 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.
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