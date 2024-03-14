В Венесуэле готовилось покушение на президента Мадуро

14 марта 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

За угрозы в сторону Мадуро арестованы два человека Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru В Венесуэле задержаны двое граждан по обвинению в угрозах президенту Николасу Мадуро и подготовке покушения на его жизнь. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. «Одиннадцатого марта были арестованы два человека за очень серьезные угрозы, направленные против президента Николаса Мадуро Мороса», — передает сообщение прокуратуры аргентинская газета Clarín. По данным следствия, среди задержанных оказался Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья, представитель политической организации «Дело R». Они обвиняются в участии в сговоре с целью вербовки 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Венесуэле задержаны двое граждан по обвинению в угрозах президенту Николасу Мадуро и подготовке покушения на его жизнь. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб. «Одиннадцатого марта были арестованы два человека за очень серьезные угрозы, направленные против президента Николаса Мадуро Мороса», — передает сообщение прокуратуры аргентинская газета Clarín. По данным следствия, среди задержанных оказался Ренцо Флорес, сержант-дезертир из Национальной гвардии, и Уилфер Хосе Пинья, представитель политической организации «Дело R». Они обвиняются в участии в сговоре с целью вербовки 50 солдат для захвата вооружений и организации мятежа.