За один день работ на участке срезали 40 тысяч кубометров горной породы
На трассе М-5 Челябинской области во время буровзрывных работ применили 30 тонн взрывчатки. Об этом URA.RU 14 марта сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Подрядная организация сегодня срезала 40 тысяч кубометров горной породы. Во время работ было применено 30 тонн взрывчатого вещества», — уточнили в Южноуральском Росавтодоре.
Работы провели в рамках реконструкции трассы в горнозаводской зоне. На участке продолжается очередной буровзрывной этап для создания четырехполосной дороги. Кадрами поделилась подрядная организация.
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