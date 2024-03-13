13 марта 2024

Дорожники показали, как происходят взрывы на трассе М-5. Видео

На трассе М-5 в Челябинской области дорожники применили 30 тонн взрывчатки
© Служба новостей «URA.RU»
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День танкиста на полигоне "Старатель". Свердловская область, Нижний Тагил , дым, поле боя, реконструкция боя, взрыв
За один день работ на участке срезали 40 тысяч кубометров горной породы Фото:

На трассе М-5 Челябинской области во время буровзрывных работ применили 30 тонн взрывчатки. Об этом URA.RU 14 марта сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Подрядная организация сегодня срезала 40 тысяч кубометров горной породы. Во время работ было применено 30 тонн взрывчатого вещества», — уточнили в Южноуральском Росавтодоре.

Работы провели в рамках реконструкции трассы в горнозаводской зоне. На участке продолжается очередной буровзрывной этап для создания четырехполосной дороги. Кадрами поделилась подрядная организация.

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На трассе М-5 Челябинской области во время буровзрывных работ применили 30 тонн взрывчатки. Об этом URA.RU 14 марта сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Подрядная организация сегодня срезала 40 тысяч кубометров горной породы. Во время работ было применено 30 тонн взрывчатого вещества», — уточнили в Южноуральском Росавтодоре. Работы провели в рамках реконструкции трассы в горнозаводской зоне. На участке продолжается очередной буровзрывной этап для создания четырехполосной дороги. Кадрами поделилась подрядная организация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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