Стало известно, сколько диверсантов было уничтожено при попытке прорыва в Белгородскую область

В Белгородской области было уничтожено как минимум 40 членов ДРГ
Минимум 40 членов украинской диверсионной группы уничтожено при попытке прорыва в Белгородскую область. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его данным, российскими силами также было уничтожено несколько единиц украинской техники.
«Минимум 40 диверсантов ликвидировано при попытке прорваться на территорию Белгородской области», — пишет telegram-канал. По его данным, уничтожено еще несколько единиц украинской техники. Авторы уточняют, что на данный момент бойцы Росгвардии совестно с погрануправлением ФСБ и ВС РФ отражают попытку прорыва в Курской области.
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