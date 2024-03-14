Стало известно, сколько диверсантов было уничтожено при попытке прорыва в Белгородскую область

Mash: 40 членов ДРГ уничтожено при попытке прорыва в Белгородскую область
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Вооруженные силы Украины. stock, военные, украина, миномет, обстрел, всу, дрг
В Белгородской области было уничтожено как минимум 40 членов ДРГ Фото:

Минимум 40 членов украинской диверсионной группы уничтожено при попытке прорыва в Белгородскую область. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его данным, российскими силами также было уничтожено несколько единиц украинской техники.

«Минимум 40 диверсантов ликвидировано при попытке прорваться на территорию Белгородской области», — пишет telegram-канал. По его данным, уничтожено еще несколько единиц украинской техники. Авторы уточняют, что на данный момент бойцы Росгвардии совестно с погрануправлением ФСБ и ВС РФ отражают попытку прорыва в Курской области.

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Минимум 40 членов украинской диверсионной группы уничтожено при попытке прорыва в Белгородскую область. Об этом сообщает telegram-канал Mash. По его данным, российскими силами также было уничтожено несколько единиц украинской техники. «Минимум 40 диверсантов ликвидировано при попытке прорваться на территорию Белгородской области», — пишет telegram-канал. По его данным, уничтожено еще несколько единиц украинской техники. Авторы уточняют, что на данный момент бойцы Росгвардии совестно с погрануправлением ФСБ и ВС РФ отражают попытку прорыва в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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