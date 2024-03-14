Лариса Гузеева улетела из России в Израиль в инвалидной коляске

15 марта 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Гузеева улетела, чтобы осуществить свою давнюю мечту Фото: Илья Московец © URA.RU Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева улетела из России в Израиль, где собирается посетить знаковые места из библейских сказаний. По древнему городу телеведущая передвигается на инвалидной коляске. «Я в Израиле, прилетела на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, как же я могла не прилететь», — написала Гузеева в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и сообщила, что по стране она передвигается на красной инвалидной коляске. Она отметила, что у нее была мечта перед Пасхой, пред великим постом, прилететь в Израиль. Гузеева в эти дни собирается посетить храм Гроба Господня. В 2024 году Великий пост у православных перед Пасхой продлится семь недель. Он стартует 18 марта и завершается 4 мая. Основной задачей поста является подготовка к Пасхе через духовное очищение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева улетела из России в Израиль, где собирается посетить знаковые места из библейских сказаний. По древнему городу телеведущая передвигается на инвалидной коляске. «Я в Израиле, прилетела на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, как же я могла не прилететь», — написала Гузеева в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и сообщила, что по стране она передвигается на красной инвалидной коляске. Она отметила, что у нее была мечта перед Пасхой, пред великим постом, прилететь в Израиль. Гузеева в эти дни собирается посетить храм Гроба Господня. В 2024 году Великий пост у православных перед Пасхой продлится семь недель. Он стартует 18 марта и завершается 4 мая. Основной задачей поста является подготовка к Пасхе через духовное очищение.