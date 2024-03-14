14 марта 2024

Лариса Гузеева улетела из России в Израиль в инвалидной коляске

© Служба новостей «URA.RU»
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Гузеева улетела, чтобы осуществить свою давнюю мечту Фото:

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева улетела из России в Израиль, где собирается посетить знаковые места из библейских сказаний. По древнему городу телеведущая передвигается на инвалидной коляске.

«Я в Израиле, прилетела на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, как же я могла не прилететь», — написала Гузеева в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и сообщила, что по стране она передвигается на красной инвалидной коляске.

Она отметила, что у нее была мечта перед Пасхой, пред великим постом, прилететь в Израиль. Гузеева в эти дни собирается посетить храм Гроба Господня.

В 2024 году Великий пост у православных перед Пасхой продлится семь недель. Он стартует 18 марта и завершается 4 мая. Основной задачей поста является подготовка к Пасхе через духовное очищение.

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Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева улетела из России в Израиль, где собирается посетить знаковые места из библейских сказаний. По древнему городу телеведущая передвигается на инвалидной коляске. «Я в Израиле, прилетела на несколько дней. Несмотря на то, что я со сломанной ногой, как же я могла не прилететь», — написала Гузеева в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и сообщила, что по стране она передвигается на красной инвалидной коляске. Она отметила, что у нее была мечта перед Пасхой, пред великим постом, прилететь в Израиль. Гузеева в эти дни собирается посетить храм Гроба Господня. В 2024 году Великий пост у православных перед Пасхой продлится семь недель. Он стартует 18 марта и завершается 4 мая. Основной задачей поста является подготовка к Пасхе через духовное очищение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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