Пермяки сплетут бесконечную косу

15 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Замкнут длинную косу в хороводе (архивное фото) Фото: Александр Мамаев В Перми во время празднования Масленицы пермяки будут плести первую в России бесконечную косу из лент. Принять участие в акции пермяки смогут даже в своем дворе, говорят организаторы. «На масленичных площадках во дворах будет установлено специальное колесо в виде веретена с привязанными к нему лентами. Каждый сможет сплести из этих лент небольшую часть косы, и эти части потом доставят на главную площадку — эспланаду», — цитирует портал правительства края руководителя Агентства новых технологий Марину Илюхину. Уже на эспланаде пермяки с косами в руках встанут в хоровод. Акция пройдет 17 марта в рамках фестиваля весенних встреч. Его главным событием станет празднование Большой Масленицы с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми во время празднования Масленицы пермяки будут плести первую в России бесконечную косу из лент. Принять участие в акции пермяки смогут даже в своем дворе, говорят организаторы. «На масленичных площадках во дворах будет установлено специальное колесо в виде веретена с привязанными к нему лентами. Каждый сможет сплести из этих лент небольшую часть косы, и эти части потом доставят на главную площадку — эспланаду», — цитирует портал правительства края руководителя Агентства новых технологий Марину Илюхину. Уже на эспланаде пермяки с косами в руках встанут в хоровод. Акция пройдет 17 марта в рамках фестиваля весенних встреч. Его главным событием станет празднование Большой Масленицы с 15 по 17 марта.