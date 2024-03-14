Пермяки сплетут бесконечную косу

В Перми во время празднования Масленицы пермяки будут плести первую в России бесконечную косу из лент. Принять участие в акции пермяки смогут даже в своем дворе, говорят организаторы.
«На масленичных площадках во дворах будет установлено специальное колесо в виде веретена с привязанными к нему лентами. Каждый сможет сплести из этих лент небольшую часть косы, и эти части потом доставят на главную площадку — эспланаду», — цитирует портал правительства края руководителя Агентства новых технологий Марину Илюхину. Уже на эспланаде пермяки с косами в руках встанут в хоровод.
Акция пройдет 17 марта в рамках фестиваля весенних встреч. Его главным событием станет празднование Большой Масленицы с 15 по 17 марта.
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