14 марта 2024

Пермяки сплетут бесконечную косу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в Pine Creek Golf Resort. Екатеринбург, хоровод, дети
Замкнут длинную косу в хороводе (архивное фото) Фото:

В Перми во время празднования Масленицы пермяки будут плести первую в России бесконечную косу из лент. Принять участие в акции пермяки смогут даже в своем дворе, говорят организаторы.

«На масленичных площадках во дворах будет установлено специальное колесо в виде веретена с привязанными к нему лентами. Каждый сможет сплести из этих лент небольшую часть косы, и эти части потом доставят на главную площадку — эспланаду», — цитирует портал правительства края руководителя Агентства новых технологий Марину Илюхину. Уже на эспланаде пермяки с косами в руках встанут в хоровод.

Акция пройдет 17 марта в рамках фестиваля весенних встреч. Его главным событием станет празднование Большой Масленицы с 15 по 17 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми во время празднования Масленицы пермяки будут плести первую в России бесконечную косу из лент. Принять участие в акции пермяки смогут даже в своем дворе, говорят организаторы. «На масленичных площадках во дворах будет установлено специальное колесо в виде веретена с привязанными к нему лентами. Каждый сможет сплести из этих лент небольшую часть косы, и эти части потом доставят на главную площадку — эспланаду», — цитирует портал правительства края руководителя Агентства новых технологий Марину Илюхину. Уже на эспланаде пермяки с косами в руках встанут в хоровод. Акция пройдет 17 марта в рамках фестиваля весенних встреч. Его главным событием станет празднование Большой Масленицы с 15 по 17 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...