Самый известный пермский штурмовик пояснил, почему пришел на избирательный участок

Пермский штурмовик Александр Григоренко опубликовал фото с выборов президента

15 марта 2024 в 13:40 Размер текста - 17 +

Избирательные участки в Перми открылись в 8 часов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Участник спецоперации, экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко проголосовал на выборах президента России. Фото с избирательного участка он разместил в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат». Григоренко написал в мессенджере, что исполнил свой гражданский долг, «чтобы экономика России развивалась», а страну «уважали во всем мире». «Исполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Проголосовал за Победу. Проголосовал за будущее России, за то, чтобы ее экономика развивалась, чтобы страна стала высокотехнологичной державой. За то, чтобы нашу страну уважали во всем мире!» — написал Григоренко. Григоренко командовал штурмовиками в зоне проведения спецоперации и был тяжело ранен. Он получил известность благодаря своему telegram-каналу, съемкам в фильме и нескольких телесюжетах. За штурм Красного Лимана пермяк получил благодарность от президента РФ. Голосование по выборам президента РФ началось в Перми, как и по всей России, в 8 часов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Избирательные участки будут работать с восьми утра до девяти вечера с 15 по 17 марта. За ходом голосования следят международные наблюдатели. URA.RU рассказывало, что участие в голосовании уже принял глава Перми Эдуард Соснин. На избирательный участок он пришел вместе со своей семьей. Принять участие в выборах президента России пожелал и пермский робот компании Promobot, но члены УИК отказали ему в этом. Александр Григоренко проголосовал на выборах президента РФ telegram-канал «ПоZывной «Депутат» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник спецоперации, экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко проголосовал на выборах президента России. Фото с избирательного участка он разместил в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат». Григоренко написал в мессенджере, что исполнил свой гражданский долг, «чтобы экономика России развивалась», а страну «уважали во всем мире». «Исполнил свой гражданский долг — проголосовал на выборах президента Российской Федерации. Проголосовал за Победу. Проголосовал за будущее России, за то, чтобы ее экономика развивалась, чтобы страна стала высокотехнологичной державой. За то, чтобы нашу страну уважали во всем мире!» — написал Григоренко. Григоренко командовал штурмовиками в зоне проведения спецоперации и был тяжело ранен. Он получил известность благодаря своему telegram-каналу, съемкам в фильме и нескольких телесюжетах. За штурм Красного Лимана пермяк получил благодарность от президента РФ. Голосование по выборам президента РФ началось в Перми, как и по всей России, в 8 часов. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. Избирательные участки будут работать с восьми утра до девяти вечера с 15 по 17 марта. За ходом голосования следят международные наблюдатели. URA.RU рассказывало, что участие в голосовании уже принял глава Перми Эдуард Соснин. На избирательный участок он пришел вместе со своей семьей. Принять участие в выборах президента России пожелал и пермский робот компании Promobot, но члены УИК отказали ему в этом.