Общество Фонд «Защитники Отечества» помог челябинским бойцам СВО получить статус ветерана. Фото 15 марта 2024 в 19:43 Размер текста - 17 + Статус ветерана боевых действий получили экс-бойцы ЧВК «Вагнер», участвовавшие в СВО Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Филиал госфонда «Защитники Отечества» по Челябинской области помог экс-бойцам ЧВК «Вагнер», участвовавшим в спецоперации, получить удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Представители ЧВК „Вагнер“ продолжают получать удостоверения ветерана боевых действий в стенах филиала госфонда „Защитники Отечества“ по Челябинской области. Фонд с осени 2023 года сотрудничает с Минобороны РФ по этому вопросу», — сообщили в фонде. По инициативе фонда была создана профильная комиссия. Необходимый пакет документов бойцам помогают собрать соцкоординаторы фонда. В пресс-службе уточнили о необходимости статуса ветерана для получения мер социальной поддержки. Большинство бойцов будут заниматься патриотическим воспитанием школьников и молодежи. Руководитель филиала фонда Галина Гаврилова с бойцами ЧВК, получившими статус ветерана боевых действий фото: telegram-канал «Защитники Отечества I Челябинская область», https://t.me/fond_zo74/685 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Филиал госфонда «Защитники Отечества» по Челябинской области помог экс-бойцам ЧВК «Вагнер», участвовавшим в спецоперации, получить удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Представители ЧВК „Вагнер“ продолжают получать удостоверения ветерана боевых действий в стенах филиала госфонда „Защитники Отечества“ по Челябинской области. Фонд с осени 2023 года сотрудничает с Минобороны РФ по этому вопросу», — сообщили в фонде. По инициативе фонда была создана профильная комиссия. Необходимый пакет документов бойцам помогают собрать соцкоординаторы фонда. В пресс-службе уточнили о необходимости статуса ветерана для получения мер социальной поддержки. Большинство бойцов будут заниматься патриотическим воспитанием школьников и молодежи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям