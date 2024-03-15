Фонд «Защитники Отечества» помог челябинским бойцам СВО получить статус ветерана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Награждение ветеранов СВО, Дом Офицеров. Пермь, милитари, камуфляж, ветеран сво
Статус ветерана боевых действий получили экс-бойцы ЧВК «Вагнер», участвовавшие в СВО Фото:

Филиал госфонда «Защитники Отечества» по Челябинской области помог экс-бойцам ЧВК «Вагнер», участвовавшим в спецоперации, получить удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.

«Представители ЧВК „Вагнер“ продолжают получать удостоверения ветерана боевых действий в стенах филиала госфонда „Защитники Отечества“ по Челябинской области. Фонд с осени 2023 года сотрудничает с Минобороны РФ по этому вопросу», — сообщили в фонде.

По инициативе фонда была создана профильная комиссия. Необходимый пакет документов бойцам помогают собрать соцкоординаторы фонда. В пресс-службе уточнили о необходимости статуса ветерана для получения мер социальной поддержки. Большинство бойцов будут заниматься патриотическим воспитанием школьников и молодежи.

Руководитель филиала фонда Галина Гаврилова с бойцами ЧВК, получившими статус ветерана боевых действий
Руководитель филиала фонда Галина Гаврилова с бойцами ЧВК, получившими статус ветерана боевых действий

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Филиал госфонда «Защитники Отечества» по Челябинской области помог экс-бойцам ЧВК «Вагнер», участвовавшим в спецоперации, получить удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации. «Представители ЧВК „Вагнер“ продолжают получать удостоверения ветерана боевых действий в стенах филиала госфонда „Защитники Отечества“ по Челябинской области. Фонд с осени 2023 года сотрудничает с Минобороны РФ по этому вопросу», — сообщили в фонде. По инициативе фонда была создана профильная комиссия. Необходимый пакет документов бойцам помогают собрать соцкоординаторы фонда. В пресс-службе уточнили о необходимости статуса ветерана для получения мер социальной поддержки. Большинство бойцов будут заниматься патриотическим воспитанием школьников и молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...