Филиал госфонда «Защитники Отечества» по Челябинской области помог экс-бойцам ЧВК «Вагнер», участвовавшим в спецоперации, получить удостоверения ветерана боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе организации.
«Представители ЧВК „Вагнер“ продолжают получать удостоверения ветерана боевых действий в стенах филиала госфонда „Защитники Отечества“ по Челябинской области. Фонд с осени 2023 года сотрудничает с Минобороны РФ по этому вопросу», — сообщили в фонде.
По инициативе фонда была создана профильная комиссия. Необходимый пакет документов бойцам помогают собрать соцкоординаторы фонда. В пресс-службе уточнили о необходимости статуса ветерана для получения мер социальной поддержки. Большинство бойцов будут заниматься патриотическим воспитанием школьников и молодежи.
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