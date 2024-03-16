ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в Запорожской области

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ВСУ пытаются помешать состояться выборам президента Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Вооруженные силы Украины попытались сорвать выборы президента РФ в Запорожской области. О сбросе дрона на избирательный участок в селе Благовещенка рассказали в участковой избирательной комиссии.

«ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области», — сообщили в УИК корреспонденту ТАСС. Пострадавших нет.

Ранее ВСУ атаковали избирательные участки Херсонской области. Украинские военные нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района. Есть несколько пострадавших.

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Вооруженные силы Украины попытались сорвать выборы президента РФ в Запорожской области. О сбросе дрона на избирательный участок в селе Благовещенка рассказали в участковой избирательной комиссии. «ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области», — сообщили в УИК корреспонденту ТАСС. Пострадавших нет. Ранее ВСУ атаковали избирательные участки Херсонской области. Украинские военные нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района. Есть несколько пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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