ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в Запорожской области

ВСУ пытаются помешать состояться выборам президента
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Вооруженные силы Украины попытались сорвать выборы президента РФ в Запорожской области. О сбросе дрона на избирательный участок в селе Благовещенка рассказали в участковой избирательной комиссии.
«ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области», — сообщили в УИК корреспонденту ТАСС. Пострадавших нет.
Ранее ВСУ атаковали избирательные участки Херсонской области. Украинские военные нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района. Есть несколько пострадавших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.