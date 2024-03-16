ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в Запорожской области

16 марта 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются помешать состояться выборам президента Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Вооруженные силы Украины попытались сорвать выборы президента РФ в Запорожской области. О сбросе дрона на избирательный участок в селе Благовещенка рассказали в участковой избирательной комиссии. «ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области», — сообщили в УИК корреспонденту ТАСС. Пострадавших нет. Ранее ВСУ атаковали избирательные участки Херсонской области. Украинские военные нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района. Есть несколько пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины попытались сорвать выборы президента РФ в Запорожской области. О сбросе дрона на избирательный участок в селе Благовещенка рассказали в участковой избирательной комиссии. «ВСУ сбросили снаряд с дрона на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области», — сообщили в УИК корреспонденту ТАСС. Пострадавших нет. Ранее ВСУ атаковали избирательные участки Херсонской области. Украинские военные нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилевка Алешкинского района. Есть несколько пострадавших.