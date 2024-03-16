Еще двое жителей ХМАО выиграли квартиры, ответив на вопросы викторины

Двое югорчан из Нефтеюганска и Когалыма вошли в список счастливчиков, выигравших квартиру в викторине «Достижения Югры». Уже в этом году они смогут отпраздновать новоселье.
«Еще один крупный подарок викторины „Достижения Югры“ сегодня разыгран в нашем городе! Жительница Нефтеюганска Мусфира Ханифовна Курбанова совсем скоро получит ключи от своей новой квартиры! От всей души поздравляю с крупной победой и желаю тепла и уюта в новом жилье», — написала в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай.
О выигрыше жителя Когалыма сообщили на канале «Югра Официально». «Андрей Диденко заглянул в пункт активации уникальных номеров после работы и получил сообщение: „Поздравляем! Ваш подарок квартира“. До этого мужчина не мог представить, что его участие в Викторине принесет ему столь значимый подарок», — написали в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что уже одиннадцать жителей из ХМАО стали обладателями главного подарка викторины «Достижения Югры» — квартиры. Из них трое из Сургута и двое из Сургутского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.