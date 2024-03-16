Еще двое жителей ХМАО выиграли квартиры, ответив на вопросы викторины

16 марта 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Двое югорчан из Нефтеюганска и Когалыма выиграли квартиры, ответив на вопросы викторины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Двое югорчан из Нефтеюганска и Когалыма вошли в список счастливчиков, выигравших квартиру в викторине «Достижения Югры». Уже в этом году они смогут отпраздновать новоселье. «Еще один крупный подарок викторины „Достижения Югры“ сегодня разыгран в нашем городе! Жительница Нефтеюганска Мусфира Ханифовна Курбанова совсем скоро получит ключи от своей новой квартиры! От всей души поздравляю с крупной победой и желаю тепла и уюта в новом жилье», — написала в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. О выигрыше жителя Когалыма сообщили на канале «Югра Официально». «Андрей Диденко заглянул в пункт активации уникальных номеров после работы и получил сообщение: „Поздравляем! Ваш подарок квартира“. До этого мужчина не мог представить, что его участие в Викторине принесет ему столь значимый подарок», — написали в публикации. Ранее URA.RU рассказывало о том, что уже одиннадцать жителей из ХМАО стали обладателями главного подарка викторины «Достижения Югры» — квартиры. Из них трое из Сургута и двое из Сургутского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое югорчан из Нефтеюганска и Когалыма вошли в список счастливчиков, выигравших квартиру в викторине «Достижения Югры». Уже в этом году они смогут отпраздновать новоселье. «Еще один крупный подарок викторины „Достижения Югры“ сегодня разыгран в нашем городе! Жительница Нефтеюганска Мусфира Ханифовна Курбанова совсем скоро получит ключи от своей новой квартиры! От всей души поздравляю с крупной победой и желаю тепла и уюта в новом жилье», — написала в своем telegram-канале мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. О выигрыше жителя Когалыма сообщили на канале «Югра Официально». «Андрей Диденко заглянул в пункт активации уникальных номеров после работы и получил сообщение: „Поздравляем! Ваш подарок квартира“. До этого мужчина не мог представить, что его участие в Викторине принесет ему столь значимый подарок», — написали в публикации. Ранее URA.RU рассказывало о том, что уже одиннадцать жителей из ХМАО стали обладателями главного подарка викторины «Достижения Югры» — квартиры. Из них трое из Сургута и двое из Сургутского района.