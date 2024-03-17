Пермяк отсудил у подрядчика 700 тысяч рублей за непостроенный гостевой дом

18 марта 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону заказчика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми заключил с подрядчиком договор на строительство гостевого дома и внес предоплату. Но строители не приступили к работе. Тогда заказчик подал на них в суд и отсудил 744 тысячи рублей, сказано в картотеке Свердловского районного суда города Перми. «В апреле 2023 года пермяк заключил с подрядчиком договор возмездного оказания услуг. Исполнитель обязался построить гостевой дом до 23 мая 2023 года. Стоимость оказанных услуг по договору составила 279 тысяч рублей. Заказчик оплатил 70% от суммы договора в размере 200 тысяч рублей, а также 55 тысяч рублей за стройматериалы. Подрядчик к исполнению договора не приступил», — сказано в документах суда. Пермяк потребовал у строителей вернуть деньги, а также возместить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд встал на сторону потерпевшего и обязал подрядчика оплатить заказчику 744 тысячи рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми заключил с подрядчиком договор на строительство гостевого дома и внес предоплату. Но строители не приступили к работе. Тогда заказчик подал на них в суд и отсудил 744 тысячи рублей, сказано в картотеке Свердловского районного суда города Перми. «В апреле 2023 года пермяк заключил с подрядчиком договор возмездного оказания услуг. Исполнитель обязался построить гостевой дом до 23 мая 2023 года. Стоимость оказанных услуг по договору составила 279 тысяч рублей. Заказчик оплатил 70% от суммы договора в размере 200 тысяч рублей, а также 55 тысяч рублей за стройматериалы. Подрядчик к исполнению договора не приступил», — сказано в документах суда. Пермяк потребовал у строителей вернуть деньги, а также возместить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд встал на сторону потерпевшего и обязал подрядчика оплатить заказчику 744 тысячи рублей.