Пермяк отсудил у подрядчика 700 тысяч рублей за непостроенный гостевой дом

Житель Перми заключил с подрядчиком договор на строительство гостевого дома и внес предоплату. Но строители не приступили к работе. Тогда заказчик подал на них в суд и отсудил 744 тысячи рублей, сказано в картотеке Свердловского районного суда города Перми.
«В апреле 2023 года пермяк заключил с подрядчиком договор возмездного оказания услуг. Исполнитель обязался построить гостевой дом до 23 мая 2023 года. Стоимость оказанных услуг по договору составила 279 тысяч рублей. Заказчик оплатил 70% от суммы договора в размере 200 тысяч рублей, а также 55 тысяч рублей за стройматериалы. Подрядчик к исполнению договора не приступил», — сказано в документах суда.
Пермяк потребовал у строителей вернуть деньги, а также возместить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд встал на сторону потерпевшего и обязал подрядчика оплатить заказчику 744 тысячи рублей.
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