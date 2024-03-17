17 марта 2024

Пермяк отсудил у подрядчика 700 тысяч рублей за непостроенный гостевой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи
Суд встал на сторону заказчика Фото:

Житель Перми заключил с подрядчиком договор на строительство гостевого дома и внес предоплату. Но строители не приступили к работе. Тогда заказчик подал на них в суд и отсудил 744 тысячи рублей, сказано в картотеке Свердловского районного суда города Перми.

«В апреле 2023 года пермяк заключил с подрядчиком договор возмездного оказания услуг. Исполнитель обязался построить гостевой дом до 23 мая 2023 года. Стоимость оказанных услуг по договору составила 279 тысяч рублей. Заказчик оплатил 70% от суммы договора в размере 200 тысяч рублей, а также 55 тысяч рублей за стройматериалы. Подрядчик к исполнению договора не приступил», — сказано в документах суда.

Пермяк потребовал у строителей вернуть деньги, а также возместить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд встал на сторону потерпевшего и обязал подрядчика оплатить заказчику 744 тысячи рублей.

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Житель Перми заключил с подрядчиком договор на строительство гостевого дома и внес предоплату. Но строители не приступили к работе. Тогда заказчик подал на них в суд и отсудил 744 тысячи рублей, сказано в картотеке Свердловского районного суда города Перми. «В апреле 2023 года пермяк заключил с подрядчиком договор возмездного оказания услуг. Исполнитель обязался построить гостевой дом до 23 мая 2023 года. Стоимость оказанных услуг по договору составила 279 тысяч рублей. Заказчик оплатил 70% от суммы договора в размере 200 тысяч рублей, а также 55 тысяч рублей за стройматериалы. Подрядчик к исполнению договора не приступил», — сказано в документах суда. Пермяк потребовал у строителей вернуть деньги, а также возместить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Суд встал на сторону потерпевшего и обязал подрядчика оплатить заказчику 744 тысячи рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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