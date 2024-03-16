Пятилетний челябинец исполнил гимн России на избирательном участке

Пятилетний челябинец, пришедший на избирательный участок вместе с родителями, исполнил гимн России. Об этом URA.RU рассказала председатель УИК №2409 Ольга Лисихина.
«Родители пришли голосовать с ребенком. Мальчику лет пять. Прямо в здании он запел гимн России», — рассказывает Лисихина.
Маленький певец запомнился всем на участке. Девушки-волонтеры с улыбкой вспоминают произошедшее. По их словам, уже уходя с избирательного участка, мальчишка продолжал исполнять гимн страны.
Выборы президента РФ проходят по всей стране с 15 марта. Гражданам предлагают выбрать из четырех кандидатов. Среди них Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.
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