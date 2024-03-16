16 марта 2024

Пятилетний челябинец исполнил гимн России на избирательном участке

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы президента, викторина Челябинск
Мальчик пришел на выборы с родителями и спел гимн России Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Пятилетний челябинец, пришедший на избирательный участок вместе с родителями, исполнил гимн России. Об этом URA.RU рассказала председатель УИК №2409 Ольга Лисихина.

«Родители пришли голосовать с ребенком. Мальчику лет пять. Прямо в здании он запел гимн России», — рассказывает Лисихина.

Маленький певец запомнился всем на участке. Девушки-волонтеры с улыбкой вспоминают произошедшее. По их словам, уже уходя с избирательного участка, мальчишка продолжал исполнять гимн страны.

Выборы президента РФ проходят по всей стране с 15 марта. Гражданам предлагают выбрать из четырех кандидатов. Среди них Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.

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Пятилетний челябинец, пришедший на избирательный участок вместе с родителями, исполнил гимн России. Об этом URA.RU рассказала председатель УИК №2409 Ольга Лисихина. «Родители пришли голосовать с ребенком. Мальчику лет пять. Прямо в здании он запел гимн России», — рассказывает Лисихина. Маленький певец запомнился всем на участке. Девушки-волонтеры с улыбкой вспоминают произошедшее. По их словам, уже уходя с избирательного участка, мальчишка продолжал исполнять гимн страны. Выборы президента РФ проходят по всей стране с 15 марта. Гражданам предлагают выбрать из четырех кандидатов. Среди них Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию по ходу выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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