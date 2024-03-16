Что выиграли челябинцы в викторине в последний день выборов президента

В викторине «Всей семьей — За Челябинск» разыграли последнюю квартиру
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Челябинской области 17 марта провели два телемарафона (утром и вечером) викторины «Всей семьей — За Челябинск». Что выиграли челябинцы в последний день президентских выборов — в материале URA.RU.
- В утреннем эфире было разыграно четыре стиральных машины, семь телевизоров, 10 холодильников, 20 смартфонов и ноутбуков. А также два автомобиля «Лада Гранта».
- Счастливыми обладателями новых отечественных легковушек стали Михаил Корляков и Наталья Калинина. Женщина спокойно отнеслась к выигрышу. Даже заявила, что забыла о том, что участвовала в розыгрыше. После она объяснила свое заявление тем, что думала, что ей звонят мошенники. Поэтому первое, что она сделала, начала отрицать факт участия в викторине.
- Одной из тех, кто выиграл смартфон в викторине, стала серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира по конькобежному спорту Ольга Фаткулина. Организаторы уже связались с чемпионкой.
- Для другой челябинки Натальи Овсянниковой 17 марта совпало сразу с двумя радостными событиями: юбилеем мамы и выигрышем в викторине нового смартфона. В прямом эфире она поздравила маму с праздником.
- Жители Копейска, города-спутника Челябинска, также активно принимали участие в викторине «Всей семьей — за Копейск». Там главный приз в виде автомобиля забрала Ольга Галина.
- Для других жителей города-спутника были предусмотрены призы в виде стиральных машин, холодильников, и телевизоров.
- В вечернем эфире розыгрыша в Челябинске определили последнего обладателя квартиры в ЖК «Ярославский». Им стал Иван Арсентьев. Также вечером 17 марта разыграли два автомобиля «Лада Гранта», стиральные машины, смартфоны, холодильники и ноутбуки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.