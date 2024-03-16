16 марта 2024

Что выиграли челябинцы в викторине в последний день выборов президента

В викторине «Всей семьей — За Челябинск» разыграли квартиру и машины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы2. Челябинск
В викторине «Всей семьей — За Челябинск» разыграли последнюю квартиру Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Челябинской области 17 марта провели два телемарафона (утром и вечером) викторины «Всей семьей — За Челябинск». Что выиграли челябинцы в последний день президентских выборов — в материале URA.RU.

  • В утреннем эфире было разыграно четыре стиральных машины, семь телевизоров, 10 холодильников, 20 смартфонов и ноутбуков. А также два автомобиля «Лада Гранта».
  • Счастливыми обладателями новых отечественных легковушек стали Михаил Корляков и Наталья Калинина. Женщина спокойно отнеслась к выигрышу. Даже заявила, что забыла о том, что участвовала в розыгрыше. После она объяснила свое заявление тем, что думала, что ей звонят мошенники. Поэтому первое, что она сделала, начала отрицать факт участия в викторине.
  • Одной из тех, кто выиграл смартфон в викторине, стала серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира по конькобежному спорту Ольга Фаткулина. Организаторы уже связались с чемпионкой.
  • Для другой челябинки Натальи Овсянниковой 17 марта совпало сразу с двумя радостными событиями: юбилеем мамы и выигрышем в викторине нового смартфона. В прямом эфире она поздравила маму с праздником.
  • Жители Копейска, города-спутника Челябинска, также активно принимали участие в викторине «Всей семьей — за Копейск». Там главный приз в виде автомобиля забрала Ольга Галина.
  • Для других жителей города-спутника были предусмотрены призы в виде стиральных машин, холодильников, и телевизоров.
  • В вечернем эфире розыгрыша в Челябинске определили последнего обладателя квартиры в ЖК «Ярославский». Им стал Иван Арсентьев. Также вечером 17 марта разыграли два автомобиля «Лада Гранта», стиральные машины, смартфоны, холодильники и ноутбуки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 17 марта провели два телемарафона (утром и вечером) викторины «Всей семьей — За Челябинск». Что выиграли челябинцы в последний день президентских выборов — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...