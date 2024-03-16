16 марта 2024

В Челябинске определили последнего обладателя квартиры в дни выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы президента, викторина Челябинск
Иван Арсентьев стал обладателем квартиры в Челябинске Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Житель Челябинска выиграл последнюю квартиру викторины «Всей семьей — За Челябинск». Им стал Иван Арсентьев.

Ведущие не смогли дозвониться до Арсентьева. Его телефон был занят. «Мы обязатеьно свяжемся с ним. И все ему расскажем», — сказала ведущая Анна Шамбадал.

В дни выборов президента России в Челябинске проходила викторина с розыгрышем трех квартир. Со счастливчиками уже связались организаторы.

Выборы президента России проходили по всей стране с 15 марта. В 20 часов 17 марта все избирательные участки закроются. Члены комиссий уже приступили к подсчету голосов в ряде регионов, в том числе в Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Челябинска выиграл последнюю квартиру викторины «Всей семьей — За Челябинск». Им стал Иван Арсентьев. Ведущие не смогли дозвониться до Арсентьева. Его телефон был занят. «Мы обязатеьно свяжемся с ним. И все ему расскажем», — сказала ведущая Анна Шамбадал. В дни выборов президента России в Челябинске проходила викторина с розыгрышем трех квартир. Со счастливчиками уже связались организаторы. Выборы президента России проходили по всей стране с 15 марта. В 20 часов 17 марта все избирательные участки закроются. Члены комиссий уже приступили к подсчету голосов в ряде регионов, в том числе в Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...