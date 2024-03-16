В Челябинске определили последнего обладателя квартиры в дни выборов

Житель Челябинска выиграл последнюю квартиру викторины «Всей семьей — За Челябинск». Им стал Иван Арсентьев.
Ведущие не смогли дозвониться до Арсентьева. Его телефон был занят. «Мы обязатеьно свяжемся с ним. И все ему расскажем», — сказала ведущая Анна Шамбадал.
В дни выборов президента России в Челябинске проходила викторина с розыгрышем трех квартир. Со счастливчиками уже связались организаторы.
Выборы президента России проходили по всей стране с 15 марта. В 20 часов 17 марта все избирательные участки закроются. Члены комиссий уже приступили к подсчету голосов в ряде регионов, в том числе в Челябинской области.
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