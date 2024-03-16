Челябинка выиграла смартфон в викторине на выборах в юбилей мамы

Челябинка Наталья Овсянникова 17 марта выиграла смартфон в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Дата выигрыша совпала с юбилеем ее мамы. В прямом эфире женщина поздравила ее с праздником.
«Я в шоке. Я никогда ничего не выигрывала. У меня у мамы сегодня юбилей — 55 лет. Желаю ей здоровья, чтоб она долгие года радовала нас», — сказала в прямом эфире Овсянникова.
Помимо нее обладателями новых смартфонов стали еще 19 человек. Со всеми победителями организаторы викторины свяжутся 20 марта.
Помимо смартфонов в утреннем эфире викторины разыграли 20 ноутбуков, 10 холодильников, семь телевизоров и два автомобиля. Счастливый обладатель квартиры определится вечером после матча магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.