Челябинка выиграла смартфон в викторине на выборах в юбилей мамы

17 марта 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

После голосования за президента челябинка приняла участие в викторине и выиграла приз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Челябинка Наталья Овсянникова 17 марта выиграла смартфон в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Дата выигрыша совпала с юбилеем ее мамы. В прямом эфире женщина поздравила ее с праздником. «Я в шоке. Я никогда ничего не выигрывала. У меня у мамы сегодня юбилей — 55 лет. Желаю ей здоровья, чтоб она долгие года радовала нас», — сказала в прямом эфире Овсянникова. Помимо нее обладателями новых смартфонов стали еще 19 человек. Со всеми победителями организаторы викторины свяжутся 20 марта. Помимо смартфонов в утреннем эфире викторины разыграли 20 ноутбуков, 10 холодильников, семь телевизоров и два автомобиля. Счастливый обладатель квартиры определится вечером после матча магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинка Наталья Овсянникова 17 марта выиграла смартфон в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Дата выигрыша совпала с юбилеем ее мамы. В прямом эфире женщина поздравила ее с праздником. «Я в шоке. Я никогда ничего не выигрывала. У меня у мамы сегодня юбилей — 55 лет. Желаю ей здоровья, чтоб она долгие года радовала нас», — сказала в прямом эфире Овсянникова. Помимо нее обладателями новых смартфонов стали еще 19 человек. Со всеми победителями организаторы викторины свяжутся 20 марта. Помимо смартфонов в утреннем эфире викторины разыграли 20 ноутбуков, 10 холодильников, семь телевизоров и два автомобиля. Счастливый обладатель квартиры определится вечером после матча магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака».