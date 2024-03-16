16 марта 2024

Челябинка выиграла смартфон в викторине на выборах в юбилей мамы

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Выборы. Челябинск., кабинки для голосования, выборы, топ
После голосования за президента челябинка приняла участие в викторине и выиграла приз Фото:
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Челябинка Наталья Овсянникова 17 марта выиграла смартфон в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Дата выигрыша совпала с юбилеем ее мамы. В прямом эфире женщина поздравила ее с праздником.

«Я в шоке. Я никогда ничего не выигрывала. У меня у мамы сегодня юбилей — 55 лет. Желаю ей здоровья, чтоб она долгие года радовала нас», — сказала в прямом эфире Овсянникова.

Помимо нее обладателями новых смартфонов стали еще 19 человек. Со всеми победителями организаторы викторины свяжутся 20 марта.

Помимо смартфонов в утреннем эфире викторины разыграли 20 ноутбуков, 10 холодильников, семь телевизоров и два автомобиля. Счастливый обладатель квартиры определится вечером после матча магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака».

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Челябинка Наталья Овсянникова 17 марта выиграла смартфон в викторине «Всей семьей — За Челябинск». Дата выигрыша совпала с юбилеем ее мамы. В прямом эфире женщина поздравила ее с праздником. «Я в шоке. Я никогда ничего не выигрывала. У меня у мамы сегодня юбилей — 55 лет. Желаю ей здоровья, чтоб она долгие года радовала нас», — сказала в прямом эфире Овсянникова. Помимо нее обладателями новых смартфонов стали еще 19 человек. Со всеми победителями организаторы викторины свяжутся 20 марта. Помимо смартфонов в утреннем эфире викторины разыграли 20 ноутбуков, 10 холодильников, семь телевизоров и два автомобиля. Счастливый обладатель квартиры определится вечером после матча магнитогорского «Металлурга» и московского «Спартака».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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