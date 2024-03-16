16 марта 2024

Двое челябинцев выиграли автомобили в викторине на выборах президента. Видео

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Выборы 2023. Заседание, посвященное 30-летию избирательной системы РФ. Челябинск, выборы президента, медиаэкран
Победители приняли участие в викторине «Всей семьей — За Челябинск» Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Двое жителей Челябинска 17 марта стали победителями викторины «Всей семьей — За Челябинск» и выиграли автомобили «Лада Гранта». Имена победителей — Михаил Корляков и Наталья Камилис.

Выбирал победителей вчерашний счастливчик Алан Карнаев. В студио телеканала ОТВ он пришел с двумя детьми, которые и вытащили победные лоты.

Из студии удалось дозвониться до Камилис. Женщина сначала не поняла, о какой викторине идет речь.

«Я даже не участвовала. Возможно, забыла об этом. Я спокойна, не буду кричать от радости. Но я верю вам. Сейчас проверим, что за шутки», — сказала в эфире Камилис.

Выборы президента проходят по всей стране с 15 марта. На избирательных участках дежурят волонтеры, которые помогут избирателям принять участие в викторине. Организаторы сами свяжутся с победителями.

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Двое жителей Челябинска 17 марта стали победителями викторины «Всей семьей — За Челябинск» и выиграли автомобили «Лада Гранта». Имена победителей — Михаил Корляков и Наталья Камилис. Выбирал победителей вчерашний счастливчик Алан Карнаев. В студио телеканала ОТВ он пришел с двумя детьми, которые и вытащили победные лоты. Из студии удалось дозвониться до Камилис. Женщина сначала не поняла, о какой викторине идет речь. «Я даже не участвовала. Возможно, забыла об этом. Я спокойна, не буду кричать от радости. Но я верю вам. Сейчас проверим, что за шутки», — сказала в эфире Камилис. Выборы президента проходят по всей стране с 15 марта. На избирательных участках дежурят волонтеры, которые помогут избирателям принять участие в викторине. Организаторы сами свяжутся с победителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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