Двое жителей Челябинска 17 марта стали победителями викторины «Всей семьей — За Челябинск» и выиграли автомобили «Лада Гранта». Имена победителей — Михаил Корляков и Наталья Камилис.
Выбирал победителей вчерашний счастливчик Алан Карнаев. В студио телеканала ОТВ он пришел с двумя детьми, которые и вытащили победные лоты.
Из студии удалось дозвониться до Камилис. Женщина сначала не поняла, о какой викторине идет речь.
«Я даже не участвовала. Возможно, забыла об этом. Я спокойна, не буду кричать от радости. Но я верю вам. Сейчас проверим, что за шутки», — сказала в эфире Камилис.
Выборы президента проходят по всей стране с 15 марта. На избирательных участках дежурят волонтеры, которые помогут избирателям принять участие в викторине. Организаторы сами свяжутся с победителями.
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