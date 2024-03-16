Двое челябинцев выиграли автомобили в викторине на выборах президента. Видео

17 марта 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Победители приняли участие в викторине «Всей семьей — За Челябинск» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Двое жителей Челябинска 17 марта стали победителями викторины «Всей семьей — За Челябинск» и выиграли автомобили «Лада Гранта». Имена победителей — Михаил Корляков и Наталья Камилис. Выбирал победителей вчерашний счастливчик Алан Карнаев. В студио телеканала ОТВ он пришел с двумя детьми, которые и вытащили победные лоты. Из студии удалось дозвониться до Камилис. Женщина сначала не поняла, о какой викторине идет речь. «Я даже не участвовала. Возможно, забыла об этом. Я спокойна, не буду кричать от радости. Но я верю вам. Сейчас проверим, что за шутки», — сказала в эфире Камилис. Выборы президента проходят по всей стране с 15 марта. На избирательных участках дежурят волонтеры, которые помогут избирателям принять участие в викторине. Организаторы сами свяжутся с победителями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое жителей Челябинска 17 марта стали победителями викторины «Всей семьей — За Челябинск» и выиграли автомобили «Лада Гранта». Имена победителей — Михаил Корляков и Наталья Камилис. Выбирал победителей вчерашний счастливчик Алан Карнаев. В студио телеканала ОТВ он пришел с двумя детьми, которые и вытащили победные лоты. Из студии удалось дозвониться до Камилис. Женщина сначала не поняла, о какой викторине идет речь. «Я даже не участвовала. Возможно, забыла об этом. Я спокойна, не буду кричать от радости. Но я верю вам. Сейчас проверим, что за шутки», — сказала в эфире Камилис. Выборы президента проходят по всей стране с 15 марта. На избирательных участках дежурят волонтеры, которые помогут избирателям принять участие в викторине. Организаторы сами свяжутся с победителями.