17 марта 2024

В Челябинской области следователи проверяют аварию двух электровозов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД». Магнитогорск, поезд-музей ржд, колеса вагона
Электровоз врезался в стоящий на пути другой электровоз Фото:

Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку аварии двух электровозов, которая произошла ранним утром 18 марта в Карталах Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, предварительной причиной аварии стал отказ тормозной системы электровоза ВЛ80.

Ранее стало известно, что в локомотивном депо станции Карталы 18 марта электровоз ВЛ80 совершил столкновение со стоящим на 38 тракционном железнодорожном пути другим электровозом. По данным СК, пострадавших в результате инцидента нет, сейчас на месте производятся восстановительные работы.

У электровоза отказали тормоза
У электровоза отказали тормоза
Оба электровоза сошли с рельсов
Оба электровоза сошли с рельсов
На месте работают следователи
На месте работают следователи

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку аварии двух электровозов, которая произошла ранним утром 18 марта в Карталах Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, предварительной причиной аварии стал отказ тормозной системы электровоза ВЛ80. Ранее стало известно, что в локомотивном депо станции Карталы 18 марта электровоз ВЛ80 совершил столкновение со стоящим на 38 тракционном железнодорожном пути другим электровозом. По данным СК, пострадавших в результате инцидента нет, сейчас на месте производятся восстановительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...