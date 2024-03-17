Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку аварии двух электровозов, которая произошла ранним утром 18 марта в Карталах Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Следователи Центрального МСУТ СК России проводят проверку по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение. По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, предварительной причиной аварии стал отказ тормозной системы электровоза ВЛ80.
Ранее стало известно, что в локомотивном депо станции Карталы 18 марта электровоз ВЛ80 совершил столкновение со стоящим на 38 тракционном железнодорожном пути другим электровозом. По данным СК, пострадавших в результате инцидента нет, сейчас на месте производятся восстановительные работы.
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