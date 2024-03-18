Прикамье получит миллионы рублей на борьбу с опасной болезнью

В Пермский край ежегодно в течение трех лет будут поступать средства на покупку препаратов для лечения больных вирусным гепатитом С. Общая сумму субсидий составит 325,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в распоряжении правительства России на портале правовой информации.
«Утвердить распределение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом „хронический вирусный гепатит С“ (2024 год и плановый период до 2025—2026 годов)», — написано в документе. В первый года регион получит 104 996,6 тысячи рублей, во второй — 108 323,2 тысячи, в 2026 году в Прикамье поступит 112 314,4 тысячи рублей.
В текущем году правительство РФ выделит регионам на лечение гепатита С 4,5 млрд рублей. Это должно помочь не менее 100 тысячам больных. Всего на эти цели предусмотрено 18 млрд.
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