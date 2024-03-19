В Госдуме раскрыли, будут ли срочники отправлены в зону СВО

Призывники срочной службы не будут отправляться в зону СВО. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Естественно, срочники не будут отправлены в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он добавил, что численные параметры призыва остаются неизменными и являются постоянными.
Осенний призыв в России будет проводиться с 1 октября по 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в армию планируется призвать 130 тысяч человек. Информация о том, будут ли срочники служить в зоне СВО и в каких случаях они могут подписать контракт с Минобороны РФ, доступна в материале URA.RU.
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