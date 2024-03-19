В Госдуме раскрыли, будут ли срочники отправлены в зону СВО

Картаполов: срочники не будут отправлены в зону СВО
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Численные параметры призыва остаются неизменными, заявил Андрей Картаполов Фото:

Призывники срочной службы не будут отправляться в зону СВО. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Естественно, срочники не будут отправлены в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он добавил, что численные параметры призыва остаются неизменными и являются постоянными.

Осенний призыв в России будет проводиться с 1 октября по 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в армию планируется призвать 130 тысяч человек. Информация о том, будут ли срочники служить в зоне СВО и в каких случаях они могут подписать контракт с Минобороны РФ, доступна в материале URA.RU.

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Призывники срочной службы не будут отправляться в зону СВО. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Естественно, срочники не будут отправлены в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он добавил, что численные параметры призыва остаются неизменными и являются постоянными. Осенний призыв в России будет проводиться с 1 октября по 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в армию планируется призвать 130 тысяч человек. Информация о том, будут ли срочники служить в зоне СВО и в каких случаях они могут подписать контракт с Минобороны РФ, доступна в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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