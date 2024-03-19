Армия и оружие В Госдуме раскрыли, будут ли срочники отправлены в зону СВО Картаполов: срочники не будут отправлены в зону СВО 19 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 + Численные параметры призыва остаются неизменными, заявил Андрей Картаполов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Призывники срочной службы не будут отправляться в зону СВО. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Естественно, срочники не будут отправлены в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он добавил, что численные параметры призыва остаются неизменными и являются постоянными. Осенний призыв в России будет проводиться с 1 октября по 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в армию планируется призвать 130 тысяч человек. Информация о том, будут ли срочники служить в зоне СВО и в каких случаях они могут подписать контракт с Минобороны РФ, доступна в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Призывники срочной службы не будут отправляться в зону СВО. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Естественно, срочники не будут отправлены в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он добавил, что численные параметры призыва остаются неизменными и являются постоянными. Осенний призыв в России будет проводиться с 1 октября по 31 декабря. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в армию планируется призвать 130 тысяч человек. Информация о том, будут ли срочники служить в зоне СВО и в каких случаях они могут подписать контракт с Минобороны РФ, доступна в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям