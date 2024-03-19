Ирина Текслер пригласила челябинцев на Аркаим на летний фестиваль. Фото, видео

Губернатор Текслер и его жена посетили фестиваль «Зимнее солнце Аркаима»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер на акции «Твоя весна», приуроченной к празднованию Международного женского дня. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер рассказала, что следующий фестиваль пройдет 20 июля на Аркаиме Фото:

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер пригласила челябинцев на летний фестиваль, который пройдет 20 июля 2024 года на Аркаиме. Также первая леди региона рассказала о том, как прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске.

«На данный момент началась подготовка к летнему фестивалю — „Пламя Аркаима“, который будет проводиться непосредственно на территории Музея-заповедника Аркаим. Участников ждет тишина, звучанье степи, бездонное звездное небо, погружение в прошлое, поиск корней, поиск себя», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Как отметила первая леди региона, участников мероприятия днем ожидает активная программа, реконструкция, посещение музеев, раскопов, мастер классы, вкусная еда, общение и причастность к тайнам истории и археологии. Восхождение на горы и гулянья в нижнем лагере. Выступление артистов и музыкантов. Путешествие на Синташту и купание в ледяной Караганке.

Также в Челябинске прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который посетили и губернатор Челябинской области Алексей Текслер с женой. По словам Ирины Текслер, на мероприятие пришли более четырех тысяч человек. Ажиотаж вызвали историческая застройка, мастер классы, секция с эзотерическими практиками и лекции.

Супруга губернатора рада тому, что в центре Челябинска получилось развернуть городище эпохи поздней бронзы, а также удалось рассказать жителям города про Аркаим и Синташту. Ирина Текслер поблагодарила всех, кто пришел на праздник истории и археологии, а также тех, кто остался на вечернюю музыкальную программу.

Первая леди региона рассказала о том, как прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске
Первая леди региона рассказала о том, как прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске
Фото:
На мероприятие пришли более четырех тысяч человек
На мероприятие пришли более четырех тысяч человек
Фото:
Ажиотаж вызвали историческая застройка, мастер классы, секция с эзотерическими практиками и лекции
Ажиотаж вызвали историческая застройка, мастер классы, секция с эзотерическими практиками и лекции
Фото:

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Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер пригласила челябинцев на летний фестиваль, который пройдет 20 июля 2024 года на Аркаиме. Также первая леди региона рассказала о том, как прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске. «На данный момент началась подготовка к летнему фестивалю — „Пламя Аркаима“, который будет проводиться непосредственно на территории Музея-заповедника Аркаим. Участников ждет тишина, звучанье степи, бездонное звездное небо, погружение в прошлое, поиск корней, поиск себя», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. Как отметила первая леди региона, участников мероприятия днем ожидает активная программа, реконструкция, посещение музеев, раскопов, мастер классы, вкусная еда, общение и причастность к тайнам истории и археологии. Восхождение на горы и гулянья в нижнем лагере. Выступление артистов и музыкантов. Путешествие на Синташту и купание в ледяной Караганке. Также в Челябинске прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который посетили и губернатор Челябинской области Алексей Текслер с женой. По словам Ирины Текслер, на мероприятие пришли более четырех тысяч человек. Ажиотаж вызвали историческая застройка, мастер классы, секция с эзотерическими практиками и лекции. Супруга губернатора рада тому, что в центре Челябинска получилось развернуть городище эпохи поздней бронзы, а также удалось рассказать жителям города про Аркаим и Синташту. Ирина Текслер поблагодарила всех, кто пришел на праздник истории и археологии, а также тех, кто остался на вечернюю музыкальную программу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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