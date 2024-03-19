Губернатор Текслер и его жена посетили фестиваль «Зимнее солнце Аркаима»

Ирина Текслер рассказала, что следующий фестиваль пройдет 20 июля на Аркаиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер пригласила челябинцев на летний фестиваль, который пройдет 20 июля 2024 года на Аркаиме. Также первая леди региона рассказала о том, как прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске.

«На данный момент началась подготовка к летнему фестивалю — „Пламя Аркаима“, который будет проводиться непосредственно на территории Музея-заповедника Аркаим. Участников ждет тишина, звучанье степи, бездонное звездное небо, погружение в прошлое, поиск корней, поиск себя», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Как отметила первая леди региона, участников мероприятия днем ожидает активная программа, реконструкция, посещение музеев, раскопов, мастер классы, вкусная еда, общение и причастность к тайнам истории и археологии. Восхождение на горы и гулянья в нижнем лагере. Выступление артистов и музыкантов. Путешествие на Синташту и купание в ледяной Караганке.

Также в Челябинске прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», который посетили и губернатор Челябинской области Алексей Текслер с женой. По словам Ирины Текслер, на мероприятие пришли более четырех тысяч человек. Ажиотаж вызвали историческая застройка, мастер классы, секция с эзотерическими практиками и лекции.

Супруга губернатора рада тому, что в центре Челябинска получилось развернуть городище эпохи поздней бронзы, а также удалось рассказать жителям города про Аркаим и Синташту. Ирина Текслер поблагодарила всех, кто пришел на праздник истории и археологии, а также тех, кто остался на вечернюю музыкальную программу.

Первая леди региона рассказала о том, как прошел фестиваль «Зимнее солнце Аркаима» в Челябинске Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler

На мероприятие пришли более четырех тысяч человек Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler

Ажиотаж вызвали историческая застройка, мастер классы, секция с эзотерическими практиками и лекции Фото: telegram-канал Ирины Текслер, https://t.me/irinateksler