Где в Перми подают необычные постные блюда. Список

Пермские рестораны в пост накормят гостей осидзуси и котлетами из киноа

19 марта 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Пермские рестораны предлагают постные блюда на любой вкус Фото: Анна Майорова © URA.RU В честь Великого поста, который начался 18 марта, пермские рестораны разработали специальное меню. Заведения предлагают не только традиционные блюда, но и модные закуски. Редакция URA.RU сделала сделала подборку заведений с необычным постным меню. Закуски Сразу два пермских ресторана предлагают пермякам попробовать хумус с овощами. Отведать закуску можно в Nolan Wine & Kitchen и Portofino. В последнем также подают салат из чердынских груздей с печеным картофелем и брусникой. Еще одну модную закуску включили в постное меню «Гедониста». Здесь подают суши в виде брусочков с манго и авокадо, которые называются «осидзуси». Цены на эти закуски начинаются от 520 рублей. Более бюджетное меню предлагает ресторанный комплекс в ТРК «Столица», куда входят заведения «Casa mia», «Халва» и «Тсуру». В них можно заказать винегрет с вялеными томатами и кедровыми орешками за 225 рублей. Супы Постные супы есть в меню многих ресторанов. Так, в «Гедонисте» и One Гоги подают чечевичный суп, а в Nolan Wine & Kitchen — зеленый крем-суп с копченым тофу. Стоимость блюд от 290 до 520 рублей. Горячее На горячее рестораны предлагают разнообразные блюда из овощей и картофеля. Например, в One Гоги и Nolan Wine & Kitchen подают картофель с грибами. Вместо традиционных биточков из гречки ресторан Portofino накормит гостей котлетами из киноа в томатном соусе. Также рестораны предлагают большой выбор пасты. В «Гедонисте» ее готовят с лисичками и сыром тофу или с томатами черри и артишоками. В ресторанном комплексе ТРК «Столица» можно попробовать гречневую лапшу с овощами. Стоимость блюд начинается от 195 до 890 рублей. Десерты Только два ресторана предлагают гостям постные десерты. Кондитеры «Гедониста» делают яблочный штрудель с ягодным сорбе, мусс из авокадо и киви, а также конфеты ручной работы. Стоимость блюд — от 240 до 490 рублей. В постном меню Nolan Wine & Kitchen только один десерт — кокосовое мороженое с печеными яблоками. Его стоимость — 290 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В честь Великого поста, который начался 18 марта, пермские рестораны разработали специальное меню. Заведения предлагают не только традиционные блюда, но и модные закуски. Редакция URA.RU сделала сделала подборку заведений с необычным постным меню. Сразу два пермских ресторана предлагают пермякам попробовать хумус с овощами. Отведать закуску можно в Nolan Wine & Kitchen и Portofino. В последнем также подают салат из чердынских груздей с печеным картофелем и брусникой. Еще одну модную закуску включили в постное меню «Гедониста». Здесь подают суши в виде брусочков с манго и авокадо, которые называются «осидзуси». Цены на эти закуски начинаются от 520 рублей. Более бюджетное меню предлагает ресторанный комплекс в ТРК «Столица», куда входят заведения «Casa mia», «Халва» и «Тсуру». В них можно заказать винегрет с вялеными томатами и кедровыми орешками за 225 рублей. Постные супы есть в меню многих ресторанов. Так, в «Гедонисте» и One Гоги подают чечевичный суп, а в Nolan Wine & Kitchen — зеленый крем-суп с копченым тофу. Стоимость блюд от 290 до 520 рублей. На горячее рестораны предлагают разнообразные блюда из овощей и картофеля. Например, в One Гоги и Nolan Wine & Kitchen подают картофель с грибами. Вместо традиционных биточков из гречки ресторан Portofino накормит гостей котлетами из киноа в томатном соусе. Также рестораны предлагают большой выбор пасты. В «Гедонисте» ее готовят с лисичками и сыром тофу или с томатами черри и артишоками. В ресторанном комплексе ТРК «Столица» можно попробовать гречневую лапшу с овощами. Стоимость блюд начинается от 195 до 890 рублей. Только два ресторана предлагают гостям постные десерты. Кондитеры «Гедониста» делают яблочный штрудель с ягодным сорбе, мусс из авокадо и киви, а также конфеты ручной работы. Стоимость блюд — от 240 до 490 рублей. В постном меню Nolan Wine & Kitchen только один десерт — кокосовое мороженое с печеными яблоками. Его стоимость — 290 рублей.