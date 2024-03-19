Челябинский губернатор обсудил с Мишустиным разницу уровня жизни в регионах

19 марта 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер принял участие в стратсессии по выравниванию уровня жизни в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава правительства РФ Михаил Мишустин 19 марта провел стратегическую сессию по обновлению стратегии пространственного развития, призванную сократить различия между регионами. Участие в совещании как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Одна из первоочередных задач новой концепции стратегии пространственного развития — сократить различия регионов по уровню экономики и социальной сферы. Для этого нужно сформировать центры роста с учетом потенциала каждого региона — сельскохозяйственного, промышленного, логистического. Это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В результате продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей», — уточнили в пресс-службе правительства. В ходе совещания обсудили пути решения задачи по благоустройству и повышению качества жизни в малых городах, исторических поселениях, сельской местности, по предоставлению мер поддержки регионам, в первую очередь находящимся на границе. Михаил Мишустин отметил, что действующая стратегия пространственного развития была принята в 2019 году и требует обновления с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов. По мнению премьера, жители даже удаленных территорий должны иметь доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу и к чистой воде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава правительства РФ Михаил Мишустин 19 марта провел стратегическую сессию по обновлению стратегии пространственного развития, призванную сократить различия между регионами. Участие в совещании как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Одна из первоочередных задач новой концепции стратегии пространственного развития — сократить различия регионов по уровню экономики и социальной сферы. Для этого нужно сформировать центры роста с учетом потенциала каждого региона — сельскохозяйственного, промышленного, логистического. Это поможет привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. В результате продолжится строительство современного жилья, детских садов, поликлиник и больниц, модернизация инженерных сетей», — уточнили в пресс-службе правительства. В ходе совещания обсудили пути решения задачи по благоустройству и повышению качества жизни в малых городах, исторических поселениях, сельской местности, по предоставлению мер поддержки регионам, в первую очередь находящимся на границе. Михаил Мишустин отметил, что действующая стратегия пространственного развития была принята в 2019 году и требует обновления с учетом текущих геополитических вызовов, региональных и муниципальных приоритетов. По мнению премьера, жители даже удаленных территорий должны иметь доступ к качественной медицине, к образованию, к теплу и к чистой воде.