На челябинских реках начали пилить лед. Фото

20 марта 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Водоемы в регионе еще покрыты льдом Фото: Размик Закарян © URA.RU Специалисты Поисково-спасательной службы Челябинской области приступают к распиловке льда на реках региона. Об этом 20 марта сообщили в пресс-центре ведомства. «Поисково-спасательная служба Челябинской области приступает к проведению профилактических работ на водных объектах области. Подготовка к прохождению весеннего половодья ведется с учетом долгосрочных прогнозов, снежной зимы и больших запасов влаги в почве. Особое внимание уделяется ситуации на водных объектах в Ашинском, Варненском, Брединском районах и Троицке», — сообщили в пресс-центре. Областная ПСС каждый год принимает активное участие в работах по распиловке льда. Спасатели мобильного, Троицкого, Локомотивного и Усть-Катавского отрядов проведут распиловку ледового покрытия на реках, в местах расположения важных объектов инфраструктуры населенных пунктов, мостов и путепроводов. Специально для этого были изготовлены мобильные станины под бензопилы, которые значительно облегчают работу на больших площадях. После распиловки лед на опасных участках рек небольшими фрагментами, равномерно без заторов проходит вниз по течению и способствует прохождению пиковых объемов воды без угрозы подтопления объектов, расположенных в поймах рек. Для пиления льда изготовлены специальные станины для бензопил Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области Ослабленный лед позволяет избежать ледовых заторов и сильных подтоплений во время половодья Фото: пресс-служба ПСС Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты Поисково-спасательной службы Челябинской области приступают к распиловке льда на реках региона. Об этом 20 марта сообщили в пресс-центре ведомства. «Поисково-спасательная служба Челябинской области приступает к проведению профилактических работ на водных объектах области. Подготовка к прохождению весеннего половодья ведется с учетом долгосрочных прогнозов, снежной зимы и больших запасов влаги в почве. Особое внимание уделяется ситуации на водных объектах в Ашинском, Варненском, Брединском районах и Троицке», — сообщили в пресс-центре. Областная ПСС каждый год принимает активное участие в работах по распиловке льда. Спасатели мобильного, Троицкого, Локомотивного и Усть-Катавского отрядов проведут распиловку ледового покрытия на реках, в местах расположения важных объектов инфраструктуры населенных пунктов, мостов и путепроводов. Специально для этого были изготовлены мобильные станины под бензопилы, которые значительно облегчают работу на больших площадях. После распиловки лед на опасных участках рек небольшими фрагментами, равномерно без заторов проходит вниз по течению и способствует прохождению пиковых объемов воды без угрозы подтопления объектов, расположенных в поймах рек.