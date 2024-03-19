Экономика Правительство РФ дополнительно направит деньги на помощь челябинским бойцам СВО 20 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 + Челябинская область на домашний уход за гражданами получит дополнительную субсидию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На долговременный уход за нуждающимися в соцобслуживании бойцами СВО и пожилыми людьми правительство РФ дополнительно направит Челябинской области 36,6 млн рублей. Как отмечено в подписанном распоряжении, средства предусмотрели, чтобы исполнить указ президента РФ Владимира Путина о создании фонда «Защитники Отечества». «Во исполнение указа президента РФ «О создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» выделить бюджетные ассигнования на представление субсидий бюджетам субъектов РФ. Целью является софинансирование расходных обязательств субъектов РФ», — отмечено в документе. Деньги выделены на реализацию региональных проектов, связанных с созданием системы ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Поставлена задача охватить надомным обслуживанием 173 тысячи россиян. Всего федеральные власти дополнительно предусмотрели на эти цели 4,3 млрд рублей. Челябинцы получат 0,86% этой суммы. Изначально на мероприятия по уходу из бюджета РФ предполагалось направить в регион 74,4 млн рублей. Совокупно с новой субсидией сумма составит 111 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На долговременный уход за нуждающимися в соцобслуживании бойцами СВО и пожилыми людьми правительство РФ дополнительно направит Челябинской области 36,6 млн рублей. Как отмечено в подписанном распоряжении, средства предусмотрели, чтобы исполнить указ президента РФ Владимира Путина о создании фонда «Защитники Отечества». «Во исполнение указа президента РФ «О создании госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» выделить бюджетные ассигнования на представление субсидий бюджетам субъектов РФ. Целью является софинансирование расходных обязательств субъектов РФ», — отмечено в документе. Деньги выделены на реализацию региональных проектов, связанных с созданием системы ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Поставлена задача охватить надомным обслуживанием 173 тысячи россиян. Всего федеральные власти дополнительно предусмотрели на эти цели 4,3 млрд рублей. Челябинцы получат 0,86% этой суммы. Изначально на мероприятия по уходу из бюджета РФ предполагалось направить в регион 74,4 млн рублей. Совокупно с новой субсидией сумма составит 111 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям