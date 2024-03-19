Общество Мэрия Перми закупает сувенирные Царь-пушки и фигурки известного геолога 20 марта 2024 в 13:55 Размер текста - 17 + Пермская «Царь-пушка» является знаковым для города объектом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Администрация Перми решила закупить оловянные статуэтки с изображением известных личностей, внесших вклад в развитие краевой столицы. Также в сувенирную продукцию войдут знаковые для города объекты — знаменитая «Царь-пушка» в музее «Мотовилихинских заводов» и фигура летчика, установленная у ДК Солдатова. Электронный аукцион проводился на ресурсе ЕИС Закупки. «Характеристики: изображение статуэтки — изображения известных личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми, культуру и историю города Перми, Пермского края», — сказано в техзадании. Помимо этого мэрия планирует приобрести фигурки британского ученого геолога Родерика Импи Мэрчисона, описавшего пермский геологический период. Изготовление 200 оловянных статуэток власти оценили в 807 167 рублей. В техзадании отмечается, что сувенирная продукция должна поставляться в упаковке с нанесенным на нее изображением логотипа администрации города Перми. Срок выполнения работ — до 31 июля. Торги по поиску поставщика сувенирной продукции были объявлены в конце февраля, но признаны не состоявшимися, поскольку на них никто не заявился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Администрация Перми решила закупить оловянные статуэтки с изображением известных личностей, внесших вклад в развитие краевой столицы. Также в сувенирную продукцию войдут знаковые для города объекты — знаменитая «Царь-пушка» в музее «Мотовилихинских заводов» и фигура летчика, установленная у ДК Солдатова. Электронный аукцион проводился на ресурсе ЕИС Закупки. «Характеристики: изображение статуэтки — изображения известных личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми, культуру и историю города Перми, Пермского края», — сказано в техзадании. Помимо этого мэрия планирует приобрести фигурки британского ученого геолога Родерика Импи Мэрчисона, описавшего пермский геологический период. Изготовление 200 оловянных статуэток власти оценили в 807 167 рублей. В техзадании отмечается, что сувенирная продукция должна поставляться в упаковке с нанесенным на нее изображением логотипа администрации города Перми. Срок выполнения работ — до 31 июля. Торги по поиску поставщика сувенирной продукции были объявлены в конце февраля, но признаны не состоявшимися, поскольку на них никто не заявился. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям