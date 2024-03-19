19 марта 2024

Мэрия Перми закупает сувенирные Царь-пушки и фигурки известного геолога

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей артиллерии. Пермь, пушка, музей артиллерии
Пермская «Царь-пушка» является знаковым для города объектом Фото:

Администрация Перми решила закупить оловянные статуэтки с изображением известных личностей, внесших вклад в развитие краевой столицы. Также в сувенирную продукцию войдут знаковые для города объекты — знаменитая «Царь-пушка» в музее «Мотовилихинских заводов» и фигура летчика, установленная у ДК Солдатова. Электронный аукцион проводился на ресурсе ЕИС Закупки.

«Характеристики: изображение статуэтки — изображения известных личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми, культуру и историю города Перми, Пермского края», — сказано в техзадании. Помимо этого мэрия планирует приобрести фигурки британского ученого геолога Родерика Импи Мэрчисона, описавшего пермский геологический период. Изготовление 200 оловянных статуэток власти оценили в 807 167 рублей.

В техзадании отмечается, что сувенирная продукция должна поставляться в упаковке с нанесенным на нее изображением логотипа администрации города Перми. Срок выполнения работ — до 31 июля. Торги по поиску поставщика сувенирной продукции были объявлены в конце февраля, но признаны не состоявшимися, поскольку на них никто не заявился.

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Администрация Перми решила закупить оловянные статуэтки с изображением известных личностей, внесших вклад в развитие краевой столицы. Также в сувенирную продукцию войдут знаковые для города объекты — знаменитая «Царь-пушка» в музее «Мотовилихинских заводов» и фигура летчика, установленная у ДК Солдатова. Электронный аукцион проводился на ресурсе ЕИС Закупки. «Характеристики: изображение статуэтки — изображения известных личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города Перми, культуру и историю города Перми, Пермского края», — сказано в техзадании. Помимо этого мэрия планирует приобрести фигурки британского ученого геолога Родерика Импи Мэрчисона, описавшего пермский геологический период. Изготовление 200 оловянных статуэток власти оценили в 807 167 рублей. В техзадании отмечается, что сувенирная продукция должна поставляться в упаковке с нанесенным на нее изображением логотипа администрации города Перми. Срок выполнения работ — до 31 июля. Торги по поиску поставщика сувенирной продукции были объявлены в конце февраля, но признаны не состоявшимися, поскольку на них никто не заявился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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