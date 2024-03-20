На главном танковом заводе рассказали о герое СВО, пропавшем без вести на фронте

УВЗ: герой СВО Головнин, пропавший без вести, рвался на фронт с самого начала

20 марта 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Головнин награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу» Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор Дворца ледового спорта «Уралвагонзавода», командир танка Т-72 Алексей Головнин, пропавший без вести в зоне спецоперации, с начала боевых действий рвался на фронт. Мужчину не брали, а во время мобилизации он ушел добровольцем. Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ. «С самого начала специальной военной операции Алексей Головнин рвался на фронт, неоднократно обивал пороги военкомата. Без военного опыта не брали. Но от идеи своей он не отказался. И во время мобилизации все же ушел добровольцем. После прохождения подготовки в учебном центре в Елани, в декабре 2022 года был направлен в зону специальной военной операции. Стал командиром танка Т-72», — пишет сообщество «Уралвагонзавод» соцсети «ВКонтакте». Он награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу». Головнин родился 20 марта 1980 года в поселке Солнечный Амурской области в семье военного. Его отец служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. После был переведен в поселок Баранчинский, так семья Головниных оказалась в Нижнем Тагиле. На предприятии отметили, что мужчина трудился на механосборочном производстве, но уехал в Ирбит. Через время Головнин вернулся в Нижний Тагил, где снова трудоустроился на УВЗ механиком в литейный цех. В конце концов ему предложили возглавить Дворец ледового спорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор Дворца ледового спорта «Уралвагонзавода», командир танка Т-72 Алексей Головнин, пропавший без вести в зоне спецоперации, с начала боевых действий рвался на фронт. Мужчину не брали, а во время мобилизации он ушел добровольцем. Об этом рассказали в пресс-службе УВЗ. «С самого начала специальной военной операции Алексей Головнин рвался на фронт, неоднократно обивал пороги военкомата. Без военного опыта не брали. Но от идеи своей он не отказался. И во время мобилизации все же ушел добровольцем. После прохождения подготовки в учебном центре в Елани, в декабре 2022 года был направлен в зону специальной военной операции. Стал командиром танка Т-72», — пишет сообщество «Уралвагонзавод» соцсети «ВКонтакте». Он награжден медалями «За боевые отличия» и «За отвагу». Головнин родился 20 марта 1980 года в поселке Солнечный Амурской области в семье военного. Его отец служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. После был переведен в поселок Баранчинский, так семья Головниных оказалась в Нижнем Тагиле. На предприятии отметили, что мужчина трудился на механосборочном производстве, но уехал в Ирбит. Через время Головнин вернулся в Нижний Тагил, где снова трудоустроился на УВЗ механиком в литейный цех. В конце концов ему предложили возглавить Дворец ледового спорта.