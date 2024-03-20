Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 марта провел рабочую встречу с начальником 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Владимиром Калугиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Приобретаем необходимое имущество для бойцов добровольческих батальонов, мобилизованных граждан, помогаем войсковым частям, где проходят службу южноуральцы. Оказываем всестороннюю помощь нашим Вооруженным силам, и для нас очень важна совместная плодотворная работа с Министерством обороны Российской Федерации», — отметил Текслер.
В регионе проводится системная работа по комплектованию Вооруженных сил РФ призывниками, добровольцами, гражданами, поступающими на службу по контракту. Идет подготовка к весенней призывной кампании. Для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны, областью предусмотрены единовременные выплаты в размере 225 тысяч рублей, а также другие льготы и выплаты как самим контрактникам, так и членам их семей.
С начала спецоперации регион регулярно направляет оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, радиостанции и другое имущество. В прошлом году в Челябинске по решению Текслера был капитально отремонтирован окружной военный клинический госпиталь.
Правительство Челябинской области оперативно реагирует на потребности военкоматов. В них проводят ремонты, устанавливают компьютерную технику и системы охраны. Текслер поблагодарил Калугина за личное внимание к Челябинской области и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор сообщил о работе региона по поддержке военнослужащих
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Сотрудничество Минобороны и региона будет продолжено
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 марта провел рабочую встречу с начальником 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Владимиром Калугиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Приобретаем необходимое имущество для бойцов добровольческих батальонов, мобилизованных граждан, помогаем войсковым частям, где проходят службу южноуральцы. Оказываем всестороннюю помощь нашим Вооруженным силам, и для нас очень важна совместная плодотворная работа с Министерством обороны Российской Федерации», — отметил Текслер. В регионе проводится системная работа по комплектованию Вооруженных сил РФ призывниками, добровольцами, гражданами, поступающими на службу по контракту. Идет подготовка к весенней призывной кампании. Для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны, областью предусмотрены единовременные выплаты в размере 225 тысяч рублей, а также другие льготы и выплаты как самим контрактникам, так и членам их семей. С начала спецоперации регион регулярно направляет оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, радиостанции и другое имущество. В прошлом году в Челябинске по решению Текслера был капитально отремонтирован окружной военный клинический госпиталь. Правительство Челябинской области оперативно реагирует на потребности военкоматов. В них проводят ремонты, устанавливают компьютерную технику и системы охраны. Текслер поблагодарил Калугина за личное внимание к Челябинской области и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.