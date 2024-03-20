Текслер в Челябинске обсудил вопросы сотрудничества с генералом генштаба. Фото

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Регион регулярно направляет в зону СВО квадрокоптеры и снаряжение для бойцов Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 марта провел рабочую встречу с начальником 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Владимиром Калугиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Приобретаем необходимое имущество для бойцов добровольческих батальонов, мобилизованных граждан, помогаем войсковым частям, где проходят службу южноуральцы. Оказываем всестороннюю помощь нашим Вооруженным силам, и для нас очень важна совместная плодотворная работа с Министерством обороны Российской Федерации», — отметил Текслер.

В регионе проводится системная работа по комплектованию Вооруженных сил РФ призывниками, добровольцами, гражданами, поступающими на службу по контракту. Идет подготовка к весенней призывной кампании. Для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны, областью предусмотрены единовременные выплаты в размере 225 тысяч рублей, а также другие льготы и выплаты как самим контрактникам, так и членам их семей.

С начала спецоперации регион регулярно направляет оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, радиостанции и другое имущество. В прошлом году в Челябинске по решению Текслера был капитально отремонтирован окружной военный клинический госпиталь.

Правительство Челябинской области оперативно реагирует на потребности военкоматов. В них проводят ремонты, устанавливают компьютерную технику и системы охраны. Текслер поблагодарил Калугина за личное внимание к Челябинской области и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

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Губернатор сообщил о работе региона по поддержке военнослужащих
Губернатор сообщил о работе региона по поддержке военнослужащих
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Сотрудничество Минобороны и региона будет продолжено
Сотрудничество Минобороны и региона будет продолжено
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 марта провел рабочую встречу с начальником 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Владимиром Калугиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Приобретаем необходимое имущество для бойцов добровольческих батальонов, мобилизованных граждан, помогаем войсковым частям, где проходят службу южноуральцы. Оказываем всестороннюю помощь нашим Вооруженным силам, и для нас очень важна совместная плодотворная работа с Министерством обороны Российской Федерации», — отметил Текслер. В регионе проводится системная работа по комплектованию Вооруженных сил РФ призывниками, добровольцами, гражданами, поступающими на службу по контракту. Идет подготовка к весенней призывной кампании. Для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны, областью предусмотрены единовременные выплаты в размере 225 тысяч рублей, а также другие льготы и выплаты как самим контрактникам, так и членам их семей. С начала спецоперации регион регулярно направляет оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, радиостанции и другое имущество. В прошлом году в Челябинске по решению Текслера был капитально отремонтирован окружной военный клинический госпиталь. Правительство Челябинской области оперативно реагирует на потребности военкоматов. В них проводят ремонты, устанавливают компьютерную технику и системы охраны. Текслер поблагодарил Калугина за личное внимание к Челябинской области и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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