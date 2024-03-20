Текслер в Челябинске обсудил вопросы сотрудничества с генералом генштаба. Фото

20 марта 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Регион регулярно направляет в зону СВО квадрокоптеры и снаряжение для бойцов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 марта провел рабочую встречу с начальником 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Владимиром Калугиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Приобретаем необходимое имущество для бойцов добровольческих батальонов, мобилизованных граждан, помогаем войсковым частям, где проходят службу южноуральцы. Оказываем всестороннюю помощь нашим Вооруженным силам, и для нас очень важна совместная плодотворная работа с Министерством обороны Российской Федерации», — отметил Текслер. В регионе проводится системная работа по комплектованию Вооруженных сил РФ призывниками, добровольцами, гражданами, поступающими на службу по контракту. Идет подготовка к весенней призывной кампании. Для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны, областью предусмотрены единовременные выплаты в размере 225 тысяч рублей, а также другие льготы и выплаты как самим контрактникам, так и членам их семей. С начала спецоперации регион регулярно направляет оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, радиостанции и другое имущество. В прошлом году в Челябинске по решению Текслера был капитально отремонтирован окружной военный клинический госпиталь. Правительство Челябинской области оперативно реагирует на потребности военкоматов. В них проводят ремонты, устанавливают компьютерную технику и системы охраны. Текслер поблагодарил Калугина за личное внимание к Челябинской области и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор сообщил о работе региона по поддержке военнослужащих Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сотрудничество Минобороны и региона будет продолжено Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 20 марта провел рабочую встречу с начальником 3-го управления Главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС РФ Владимиром Калугиным. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Приобретаем необходимое имущество для бойцов добровольческих батальонов, мобилизованных граждан, помогаем войсковым частям, где проходят службу южноуральцы. Оказываем всестороннюю помощь нашим Вооруженным силам, и для нас очень важна совместная плодотворная работа с Министерством обороны Российской Федерации», — отметил Текслер. В регионе проводится системная работа по комплектованию Вооруженных сил РФ призывниками, добровольцами, гражданами, поступающими на службу по контракту. Идет подготовка к весенней призывной кампании. Для жителей региона, желающих заключить контракт с Минобороны, областью предусмотрены единовременные выплаты в размере 225 тысяч рублей, а также другие льготы и выплаты как самим контрактникам, так и членам их семей. С начала спецоперации регион регулярно направляет оборудование и снаряжение военнослужащим, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, радиостанции и другое имущество. В прошлом году в Челябинске по решению Текслера был капитально отремонтирован окружной военный клинический госпиталь. Правительство Челябинской области оперативно реагирует на потребности военкоматов. В них проводят ремонты, устанавливают компьютерную технику и системы охраны. Текслер поблагодарил Калугина за личное внимание к Челябинской области и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.