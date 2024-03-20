В ЦИК заявили о победе Путина во время голосования за рубежом

ЦИК: за Путина за границей проголосовали более двух третей избирателей
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Ереван. Выборы. Посольство России 17.03.2024, армения, выборы, ереван, очередь выборы, очередь голосование, посольство рф, помольство россии
На участки за границей пришли почти 400 тысяч человек, отметила Мария Захарова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Более двух третей избирателей проголосовали за кандидата в президенты России Владимира Путина за рубежом. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

«Итоги голосования на выборах президента РФ за рубежом показали, что от общего количества за Владимира Путина отдали свой голос более чем две трети избирателей», — заявил Николай Булаев в разговоре с ТАСС.

В голосовании вне России участвовали более 383 тысяч человек. Об этом рассказывала представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, кто каждый голос важен. Он также отметил, что Путин победил на выборах за рубежом.

Голосование за президента РФ шло три дня: с 15 по 17 марта. Люди выбирали между четырьмя кандидатами. По итогу, Путин набрал более 87%.

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Более двух третей избирателей проголосовали за кандидата в президенты России Владимира Путина за рубежом. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев. «Итоги голосования на выборах президента РФ за рубежом показали, что от общего количества за Владимира Путина отдали свой голос более чем две трети избирателей», — заявил Николай Булаев в разговоре с ТАСС. В голосовании вне России участвовали более 383 тысяч человек. Об этом рассказывала представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, кто каждый голос важен. Он также отметил, что Путин победил на выборах за рубежом. Голосование за президента РФ шло три дня: с 15 по 17 марта. Люди выбирали между четырьмя кандидатами. По итогу, Путин набрал более 87%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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