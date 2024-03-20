В штабе Путина рассказали об атаке на избирательный счет кандидата

Финансовый отчет Путина о выборах поступил в ЦИК

20 марта 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Наталья Орлова отметила, что спецсчет штаба Владимира Путина подвергался атакам Фото: Антон Новодережкин/ТАСС новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ЦИК РФ поступил финансовый отчет по счету штаба победившего кандидата в президенты России Владимира Путина. Неизвестные несколько раз пытались атаковать его. Об этом рассказала уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, первый замруководителя центрального исполкома «Единой России» Наталья Орлова. «В один из дней была атака на спецсчет. Пришло более 600 платежных поручений по одной копейке. Их все нужно было открыть и потом отправить обратно. Таких платежных поручений у нас в отчете набралось на три тома», — отметила Наталья Орлова, ее слова приводит ТАСС. Новость по теме Взрывы петард, поджог и зеленка в урнах: как в России пытались сорвать выборы Она рассказала об этом после того, как отчет штаба Путина поступил в ЦИК РФ. Согласно ему, в период избирательной кампании на него поступило почти полмиллиарда рублей. Штаб потратил 318 миллионов. До начала выборов было возвращено более 128 млн добровольных пожертвований. По итогу, после конца выборов на счету осталось примерно 31 миллион рублей. Они все были распределены между юрлицами, которые сделали пожертвования. Владимир Путин победил на выборах, набрав 87%. Выборы шли три дня: с 15 по 17 марта. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян с доверием относится к результатам голосования, передает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЦИК РФ поступил финансовый отчет по счету штаба победившего кандидата в президенты России Владимира Путина. Неизвестные несколько раз пытались атаковать его. Об этом рассказала уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, первый замруководителя центрального исполкома «Единой России» Наталья Орлова. «В один из дней была атака на спецсчет. Пришло более 600 платежных поручений по одной копейке. Их все нужно было открыть и потом отправить обратно. Таких платежных поручений у нас в отчете набралось на три тома», — отметила Наталья Орлова, ее слова приводит ТАСС. Она рассказала об этом после того, как отчет штаба Путина поступил в ЦИК РФ. Согласно ему, в период избирательной кампании на него поступило почти полмиллиарда рублей. Штаб потратил 318 миллионов. До начала выборов было возвращено более 128 млн добровольных пожертвований. По итогу, после конца выборов на счету осталось примерно 31 миллион рублей. Они все были распределены между юрлицами, которые сделали пожертвования. Владимир Путин победил на выборах, набрав 87%. Выборы шли три дня: с 15 по 17 марта. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян с доверием относится к результатам голосования, передает РАПСИ.