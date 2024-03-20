В Магнитогорске внезапно умерла молодой журналист

В Магнитогорске (Челябинская область), 20 марта, на 25-м году жизни умерла известная в городе журналист Дарья Фокина. Ее смерть была внезапной, поскольку девушка, предварительно, ничем не болела. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Смерть Дарьи стала шоком для всех, кто ее знал, и кто с ней работал. Она ничем не болела. Предварительно, оторвался тромб, но окончательную причину назовут медэксперты после вскрытия», — рассказал URA.RU источник.
Смерть Дарьи Фокиной подтверждают ее коллеги в группе «Вечерний Магнитогорск» в «ВКонтакте». Там девушка начинала свою карьеру в студенческие годы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.