В Магнитогорске внезапно умерла молодой журналист

20 марта 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Смерть Дарьи Фокиной потрясла ее коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область), 20 марта, на 25-м году жизни умерла известная в городе журналист Дарья Фокина. Ее смерть была внезапной, поскольку девушка, предварительно, ничем не болела. Об этом URA.RU сообщил источник. «Смерть Дарьи стала шоком для всех, кто ее знал, и кто с ней работал. Она ничем не болела. Предварительно, оторвался тромб, но окончательную причину назовут медэксперты после вскрытия», — рассказал URA.RU источник. Смерть Дарьи Фокиной подтверждают ее коллеги в группе «Вечерний Магнитогорск» в «ВКонтакте». Там девушка начинала свою карьеру в студенческие годы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область), 20 марта, на 25-м году жизни умерла известная в городе журналист Дарья Фокина. Ее смерть была внезапной, поскольку девушка, предварительно, ничем не болела. Об этом URA.RU сообщил источник. «Смерть Дарьи стала шоком для всех, кто ее знал, и кто с ней работал. Она ничем не болела. Предварительно, оторвался тромб, но окончательную причину назовут медэксперты после вскрытия», — рассказал URA.RU источник. Смерть Дарьи Фокиной подтверждают ее коллеги в группе «Вечерний Магнитогорск» в «ВКонтакте». Там девушка начинала свою карьеру в студенческие годы.