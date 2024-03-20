В Магнитогорске внезапно умерла молодой журналист

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Смерть Дарьи Фокиной потрясла ее коллег Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область), 20 марта, на 25-м году жизни умерла известная в городе журналист Дарья Фокина. Ее смерть была внезапной, поскольку девушка, предварительно, ничем не болела. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Смерть Дарьи стала шоком для всех, кто ее знал, и кто с ней работал. Она ничем не болела. Предварительно, оторвался тромб, но окончательную причину назовут медэксперты после вскрытия», — рассказал URA.RU источник.

Смерть Дарьи Фокиной подтверждают ее коллеги в группе «Вечерний Магнитогорск» в «ВКонтакте». Там девушка начинала свою карьеру в студенческие годы.

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В Магнитогорске (Челябинская область), 20 марта, на 25-м году жизни умерла известная в городе журналист Дарья Фокина. Ее смерть была внезапной, поскольку девушка, предварительно, ничем не болела. Об этом URA.RU сообщил источник. «Смерть Дарьи стала шоком для всех, кто ее знал, и кто с ней работал. Она ничем не болела. Предварительно, оторвался тромб, но окончательную причину назовут медэксперты после вскрытия», — рассказал URA.RU источник. Смерть Дарьи Фокиной подтверждают ее коллеги в группе «Вечерний Магнитогорск» в «ВКонтакте». Там девушка начинала свою карьеру в студенческие годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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