Челябинская область сможет выплачивать долги, даже если возьмет новые займы

21 марта 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Министр Андрей Пшеницын уверен в финансовой состоятельности региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область сможет обслуживать кредиты, даже если ее долговая нагрузка увеличится. Об этом 21 марта заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын, сообщает пресс-служба минфина. «Свежие оценки ключевых показателей региона говорят о том, что аналитики, как и прежде, видят нас крепким и надежным заемщиком, способным исполнять свои обязательства даже в случае роста долговой нагрузки при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Причем эти оценки не разовые, они стабильны на протяжении пяти лет», — цитирует Пшеницына пресс-служба. Комментарий министр дал в связи с подтверждением рейтинговым агентством АКРА высокой кредитоспособности региона. Его кредитный рейтинг сохранен на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». В качестве аргументов аналитики АКРА приводят то, что текущая кредитная нагрузка региона полностью покрывается его доходами, без привлечения заемных средств. Кроме того, средневзвешенный срок погашения имеющихся кредитных обязательств значительно превышает три с половиной года. Фактов просрочки регионом платежей по кредитам не зафиксировано. Также аналитики отметили, что фактический дефицит бюджета региона часто оказывается существенно ниже планируемых показателей, а случаи нарушения бюджетного законодательства отсутствуют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область сможет обслуживать кредиты, даже если ее долговая нагрузка увеличится. Об этом 21 марта заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын, сообщает пресс-служба минфина. «Свежие оценки ключевых показателей региона говорят о том, что аналитики, как и прежде, видят нас крепким и надежным заемщиком, способным исполнять свои обязательства даже в случае роста долговой нагрузки при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Причем эти оценки не разовые, они стабильны на протяжении пяти лет», — цитирует Пшеницына пресс-служба. Комментарий министр дал в связи с подтверждением рейтинговым агентством АКРА высокой кредитоспособности региона. Его кредитный рейтинг сохранен на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». В качестве аргументов аналитики АКРА приводят то, что текущая кредитная нагрузка региона полностью покрывается его доходами, без привлечения заемных средств. Кроме того, средневзвешенный срок погашения имеющихся кредитных обязательств значительно превышает три с половиной года. Фактов просрочки регионом платежей по кредитам не зафиксировано. Также аналитики отметили, что фактический дефицит бюджета региона часто оказывается существенно ниже планируемых показателей, а случаи нарушения бюджетного законодательства отсутствуют.