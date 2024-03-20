20 марта 2024

Челябинская область сможет выплачивать долги, даже если возьмет новые займы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Челябинской области. ЗСО. Челябинск, пшеницын андрей
Министр Андрей Пшеницын уверен в финансовой состоятельности региона Фото:

Челябинская область сможет обслуживать кредиты, даже если ее долговая нагрузка увеличится. Об этом 21 марта заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын, сообщает пресс-служба минфина.

«Свежие оценки ключевых показателей региона говорят о том, что аналитики, как и прежде, видят нас крепким и надежным заемщиком, способным исполнять свои обязательства даже в случае роста долговой нагрузки при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Причем эти оценки не разовые, они стабильны на протяжении пяти лет», — цитирует Пшеницына пресс-служба.

Комментарий министр дал в связи с подтверждением рейтинговым агентством АКРА высокой кредитоспособности региона. Его кредитный рейтинг сохранен на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный».

В качестве аргументов аналитики АКРА приводят то, что текущая кредитная нагрузка региона полностью покрывается его доходами, без привлечения заемных средств. Кроме того, средневзвешенный срок погашения имеющихся кредитных обязательств значительно превышает три с половиной года. Фактов просрочки регионом платежей по кредитам не зафиксировано. Также аналитики отметили, что фактический дефицит бюджета региона часто оказывается существенно ниже планируемых показателей, а случаи нарушения бюджетного законодательства отсутствуют.

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Челябинская область сможет обслуживать кредиты, даже если ее долговая нагрузка увеличится. Об этом 21 марта заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын, сообщает пресс-служба минфина. «Свежие оценки ключевых показателей региона говорят о том, что аналитики, как и прежде, видят нас крепким и надежным заемщиком, способным исполнять свои обязательства даже в случае роста долговой нагрузки при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Причем эти оценки не разовые, они стабильны на протяжении пяти лет», — цитирует Пшеницына пресс-служба. Комментарий министр дал в связи с подтверждением рейтинговым агентством АКРА высокой кредитоспособности региона. Его кредитный рейтинг сохранен на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». В качестве аргументов аналитики АКРА приводят то, что текущая кредитная нагрузка региона полностью покрывается его доходами, без привлечения заемных средств. Кроме того, средневзвешенный срок погашения имеющихся кредитных обязательств значительно превышает три с половиной года. Фактов просрочки регионом платежей по кредитам не зафиксировано. Также аналитики отметили, что фактический дефицит бюджета региона часто оказывается существенно ниже планируемых показателей, а случаи нарушения бюджетного законодательства отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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