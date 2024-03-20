Челябинская область сможет выплачивать долги, даже если возьмет новые займы

Челябинская область сможет обслуживать кредиты, даже если ее долговая нагрузка увеличится. Об этом 21 марта заявил министр финансов региона Андрей Пшеницын, сообщает пресс-служба минфина.
«Свежие оценки ключевых показателей региона говорят о том, что аналитики, как и прежде, видят нас крепким и надежным заемщиком, способным исполнять свои обязательства даже в случае роста долговой нагрузки при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Причем эти оценки не разовые, они стабильны на протяжении пяти лет», — цитирует Пшеницына пресс-служба.
Комментарий министр дал в связи с подтверждением рейтинговым агентством АКРА высокой кредитоспособности региона. Его кредитный рейтинг сохранен на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный».
В качестве аргументов аналитики АКРА приводят то, что текущая кредитная нагрузка региона полностью покрывается его доходами, без привлечения заемных средств. Кроме того, средневзвешенный срок погашения имеющихся кредитных обязательств значительно превышает три с половиной года. Фактов просрочки регионом платежей по кредитам не зафиксировано. Также аналитики отметили, что фактический дефицит бюджета региона часто оказывается существенно ниже планируемых показателей, а случаи нарушения бюджетного законодательства отсутствуют.
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