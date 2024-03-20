20 марта 2024

В Кольцово пассажиры смогут самостоятельно регистрировать багаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдача багажа в Международном аэропорту «Кольцово». Екатеринбург, аэропорт, кольцово, чемоданы, сумки, путешествия, багажное отделение, розыск багажа, транспортер, туризм, утерянный багаж, путешествие, тележка с багажом
Новая система работает на четырех авиарейсах Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово началось тестирование самостоятельной регистрации багажа. Новая система доступна на рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», рассказали в пресс-службе аэропорта.

«Для этого нужно воспользоваться установленными в аэропорту киосками регистрации багажа. Пассажир сканирует свой посадочный талон и помещает багаж в киоск. Система автоматически взвешивает багаж и определяет его размеры. Если все параметры находятся в рамках установленных авиакомпанией норм, киоск выдает электронную бирку и специальную RFID-метку, которая размещается на багаже», — сказано в сообщении.

Дальнейшие действия пассажиров остаются прежними. Багаж потребуется отнести на стойку сдачи, пройти на досмотр и затем на борт самолета.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово началось тестирование самостоятельной регистрации багажа. Новая система доступна на рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», рассказали в пресс-службе аэропорта. «Для этого нужно воспользоваться установленными в аэропорту киосками регистрации багажа. Пассажир сканирует свой посадочный талон и помещает багаж в киоск. Система автоматически взвешивает багаж и определяет его размеры. Если все параметры находятся в рамках установленных авиакомпанией норм, киоск выдает электронную бирку и специальную RFID-метку, которая размещается на багаже», — сказано в сообщении. Дальнейшие действия пассажиров остаются прежними. Багаж потребуется отнести на стойку сдачи, пройти на досмотр и затем на борт самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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