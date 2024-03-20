Общество В Кольцово пассажиры смогут самостоятельно регистрировать багаж 21 марта 2024 в 13:00 Размер текста - 17 + Новая система работает на четырех авиарейсах Фото: Владимир Андреев © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово началось тестирование самостоятельной регистрации багажа. Новая система доступна на рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», рассказали в пресс-службе аэропорта. «Для этого нужно воспользоваться установленными в аэропорту киосками регистрации багажа. Пассажир сканирует свой посадочный талон и помещает багаж в киоск. Система автоматически взвешивает багаж и определяет его размеры. Если все параметры находятся в рамках установленных авиакомпанией норм, киоск выдает электронную бирку и специальную RFID-метку, которая размещается на багаже», — сказано в сообщении. Дальнейшие действия пассажиров остаются прежними. Багаж потребуется отнести на стойку сдачи, пройти на досмотр и затем на борт самолета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аэропорту Кольцово началось тестирование самостоятельной регистрации багажа. Новая система доступна на рейсах авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Аэрофлот», «Победа» и «Россия», рассказали в пресс-службе аэропорта. «Для этого нужно воспользоваться установленными в аэропорту киосками регистрации багажа. Пассажир сканирует свой посадочный талон и помещает багаж в киоск. Система автоматически взвешивает багаж и определяет его размеры. Если все параметры находятся в рамках установленных авиакомпанией норм, киоск выдает электронную бирку и специальную RFID-метку, которая размещается на багаже», — сказано в сообщении. Дальнейшие действия пассажиров остаются прежними. Багаж потребуется отнести на стойку сдачи, пройти на досмотр и затем на борт самолета. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям