Звезда фильма о космонавте Гагарине приедет на встречу со свердловчанами

Исполнитель роли космонавта Юрия Гагарина, Ярослав Жалнин (уроженец Нижнего Тагила), проведет творческую встречу со свердловчанами. Об этом рассказал гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов.
«В апреле в Верхней Пышме в кинотеатре „Киноград“ пройдет творческая встреча с Ярославом Желниным и будет показан фильм „Гагарин. Первый в космосе“. Он с радостью всегда принимает наши приглашения и приезжает презентовать свои новые проекты, в которых снимается», — заявил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС.
Ближайшая творческая встреча с популярной личностью пройдет сегодня, 21 марта. В Екатеринбург на матч ¼ финала Кубка Гагарина приедет тиктокер Юля Гаврилина. Она раздаст автографы перед игрой «Автомобилист» — СКА.
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