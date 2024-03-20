Развлечения Знаменитости Звезда фильма о космонавте Гагарине приедет на встречу со свердловчанами Актер Ярослав Жалнин проведет творческую встречу в Верхней Пышме 21 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 + Ярослав Жалнин обсудит со зрителями фильм о Гагарине, где он сыграл главную роль Фото: ITAR-TASS Исполнитель роли космонавта Юрия Гагарина, Ярослав Жалнин (уроженец Нижнего Тагила), проведет творческую встречу со свердловчанами. Об этом рассказал гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов. «В апреле в Верхней Пышме в кинотеатре „Киноград“ пройдет творческая встреча с Ярославом Желниным и будет показан фильм „Гагарин. Первый в космосе“. Он с радостью всегда принимает наши приглашения и приезжает презентовать свои новые проекты, в которых снимается», — заявил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС. Ближайшая творческая встреча с популярной личностью пройдет сегодня, 21 марта. В Екатеринбург на матч ¼ финала Кубка Гагарина приедет тиктокер Юля Гаврилина. Она раздаст автографы перед игрой «Автомобилист» — СКА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Исполнитель роли космонавта Юрия Гагарина, Ярослав Жалнин (уроженец Нижнего Тагила), проведет творческую встречу со свердловчанами. Об этом рассказал гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов. «В апреле в Верхней Пышме в кинотеатре „Киноград“ пройдет творческая встреча с Ярославом Желниным и будет показан фильм „Гагарин. Первый в космосе“. Он с радостью всегда принимает наши приглашения и приезжает презентовать свои новые проекты, в которых снимается», — заявил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС. Ближайшая творческая встреча с популярной личностью пройдет сегодня, 21 марта. В Екатеринбург на матч ¼ финала Кубка Гагарина приедет тиктокер Юля Гаврилина. Она раздаст автографы перед игрой «Автомобилист» — СКА. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям