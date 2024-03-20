20 марта 2024

Звезда фильма о космонавте Гагарине приедет на встречу со свердловчанами

Актер Ярослав Жалнин проведет творческую встречу в Верхней Пышме
© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Жалнин обсудит со зрителями фильм о Гагарине, где он сыграл главную роль Фото:

Исполнитель роли космонавта Юрия Гагарина, Ярослав Жалнин (уроженец Нижнего Тагила), проведет творческую встречу со свердловчанами. Об этом рассказал гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов.

«В апреле в Верхней Пышме в кинотеатре „Киноград“ пройдет творческая встреча с Ярославом Желниным и будет показан фильм „Гагарин. Первый в космосе“. Он с радостью всегда принимает наши приглашения и приезжает презентовать свои новые проекты, в которых снимается», — заявил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС.

Ближайшая творческая встреча с популярной личностью пройдет сегодня, 21 марта. В Екатеринбург на матч ¼ финала Кубка Гагарина приедет тиктокер Юля Гаврилина. Она раздаст автографы перед игрой «Автомобилист» — СКА.

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Исполнитель роли космонавта Юрия Гагарина, Ярослав Жалнин (уроженец Нижнего Тагила), проведет творческую встречу со свердловчанами. Об этом рассказал гендиректор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов. «В апреле в Верхней Пышме в кинотеатре „Киноград“ пройдет творческая встреча с Ярославом Желниным и будет показан фильм „Гагарин. Первый в космосе“. Он с радостью всегда принимает наши приглашения и приезжает презентовать свои новые проекты, в которых снимается», — заявил Михайлов на пресс-конференции в ТАСС. Ближайшая творческая встреча с популярной личностью пройдет сегодня, 21 марта. В Екатеринбург на матч ¼ финала Кубка Гагарина приедет тиктокер Юля Гаврилина. Она раздаст автографы перед игрой «Автомобилист» — СКА.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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