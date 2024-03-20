Курганец снял фильм, как экс-супруга не дает ему общаться с детьми. Видео

21 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

В Кургане отчаявшийся отец снял фильм, чтобы показать, что не бросал своих детей (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Кургана Андрей Базилевич обвиняет бывшую супругу в том, что она больше трех лет препятствует его общению с двумя малолетними детьми, несмотря на решение суда. Об этом курганец снял пять роликов продолжительностью по 1,5 часа. Бывшая жена Базилевича переехала с детьми в город Когалым. В разговоре с корреспондентом URA.RU она заявила, что отец детей ни разу к ним не приехал. «Фильм показывает, как могут выкинуть нормального отца и всех его родственников из жизни детей. Посмотрим на ситуацию со стороны психологии […] и как сработало законодательство», — сказал автор фильма Андрей Базилевич в предисловии в первой части фильма «Отец и дети». Ролики он разместил на youtube. В 2020 году супруги развелись, двое детей 5 и 2 лет остались проживать с матерью. Почти сразу после развода женщина переехала с детьми в Когалым к своим родителям. По словам курганца, она не позволяет ему и его родственникам видеться с детьми, не передает им подарки, не дает даже поговорить с детьми по телефону. Суд определил график общения отца с детьми. Однако в определении указано, что встречи возможны «по желанию детей». Именно этим пунктом пользуется экс-супруга, утверждает Базилевич. Она заявляет, что дети сами не хотят общаться с отцом. У мужчины сложились плохие отношения с родителями экс-супруги. В фильме приведен эпизод, когда в 2021 году в Кургане Базилевич с подарками пытается увидеться с сыном и дочерью. Супруга с детьми закрывается в автомобиле и вызывает полицию. Даже при стражах порядка она не позволяет отцу и его родственникам передать подарки детям. Базилевич не скрывает, что увлечен вегетарианством, психологией, некоторыми ненаучными идеями. Он не водил старшего ребенка в детский сад, а сам занимался развитием. В фильмах он приводит кадры общения с детьми и записи телефонных переговоров с бывшей супругой, а также встреч с родителями женщины. Бывшая жена курганца сообщила URA.RU, что мужчина сам не исполняет решение суда по общению с детьми. «Видеться с детьми он может в городе Когалыме, где мы проживаем на постоянной основе с 2021 года. За это время он ни разу сюда к нам не приехал. Решение суда есть, на суде он говорил, что приедет и будет жить в Когалыме, но этого не происходит. Не понимаю, почему снят этот фильм, с его содержанием не согласна», — сказала женщина. Она добавила, что у нее с бывшим супругом было несколько судов, в том числе и по его инициативе. Курганский адвокат Петр Волосников отмечает, что ситуации, когда один из бывших супругов не позволяет видеться с общими детьми, бывают часто. «К сожалению, есть проблема с исполнением таких решений суда, которые зависят от „желания детей“. На практике судебному приставу сложно проверить насколько это „не желание“ общаться ребенок выражает искренне, а не под влиянием второго родителя. Нет ни полномочий, ни эффективной процедуры для этого. Но, способы есть. Во-первых, решение суда все-таки должно исполняться, и пристав в таких случаях обязан привлечь психолога, для выяснения воли ребенка. Во-вторых, вероятно, есть повод для повторного иска об определении порядка общения, в котором нужно предусмотреть порядок, исключающий участие матери. Например, отцу забирать детей из школы или детского сада», — сказал юрист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Кургана Андрей Базилевич обвиняет бывшую супругу в том, что она больше трех лет препятствует его общению с двумя малолетними детьми, несмотря на решение суда. Об этом курганец снял пять роликов продолжительностью по 1,5 часа. Бывшая жена Базилевича переехала с детьми в город Когалым. В разговоре с корреспондентом URA.RU она заявила, что отец детей ни разу к ним не приехал. «Фильм показывает, как могут выкинуть нормального отца и всех его родственников из жизни детей. Посмотрим на ситуацию со стороны психологии […] и как сработало законодательство», — сказал автор фильма Андрей Базилевич в предисловии в первой части фильма «Отец и дети». Ролики он разместил на youtube. В 2020 году супруги развелись, двое детей 5 и 2 лет остались проживать с матерью. Почти сразу после развода женщина переехала с детьми в Когалым к своим родителям. По словам курганца, она не позволяет ему и его родственникам видеться с детьми, не передает им подарки, не дает даже поговорить с детьми по телефону. Суд определил график общения отца с детьми. Однако в определении указано, что встречи возможны «по желанию детей». Именно этим пунктом пользуется экс-супруга, утверждает Базилевич. Она заявляет, что дети сами не хотят общаться с отцом. У мужчины сложились плохие отношения с родителями экс-супруги. В фильме приведен эпизод, когда в 2021 году в Кургане Базилевич с подарками пытается увидеться с сыном и дочерью. Супруга с детьми закрывается в автомобиле и вызывает полицию. Даже при стражах порядка она не позволяет отцу и его родственникам передать подарки детям. Базилевич не скрывает, что увлечен вегетарианством, психологией, некоторыми ненаучными идеями. Он не водил старшего ребенка в детский сад, а сам занимался развитием. В фильмах он приводит кадры общения с детьми и записи телефонных переговоров с бывшей супругой, а также встреч с родителями женщины. Бывшая жена курганца сообщила URA.RU, что мужчина сам не исполняет решение суда по общению с детьми. «Видеться с детьми он может в городе Когалыме, где мы проживаем на постоянной основе с 2021 года. За это время он ни разу сюда к нам не приехал. Решение суда есть, на суде он говорил, что приедет и будет жить в Когалыме, но этого не происходит. Не понимаю, почему снят этот фильм, с его содержанием не согласна», — сказала женщина. Она добавила, что у нее с бывшим супругом было несколько судов, в том числе и по его инициативе. Курганский адвокат Петр Волосников отмечает, что ситуации, когда один из бывших супругов не позволяет видеться с общими детьми, бывают часто. «К сожалению, есть проблема с исполнением таких решений суда, которые зависят от „желания детей“. На практике судебному приставу сложно проверить насколько это „не желание“ общаться ребенок выражает искренне, а не под влиянием второго родителя. Нет ни полномочий, ни эффективной процедуры для этого. Но, способы есть. Во-первых, решение суда все-таки должно исполняться, и пристав в таких случаях обязан привлечь психолога, для выяснения воли ребенка. Во-вторых, вероятно, есть повод для повторного иска об определении порядка общения, в котором нужно предусмотреть порядок, исключающий участие матери. Например, отцу забирать детей из школы или детского сада», — сказал юрист.