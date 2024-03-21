21 марта 2024

От Боснии и Герцеговины потребовали санкций против РФ в обмен на вступление в ЕС

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Босния и Герцеговина ждет членства в ЕС с 2016 года Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европа в тайне от остального мира требует от чиновников Боснии и Герцеговины поддержать санкции против РФ в обмен на присоединение к ЕС. С таким заявлением выступил спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич.

«Сейчас это делается тайно, но скоро будет делаться открыто. Всем ясно, как закончится конфликт на Украине, и они [Евросоюз] хотят, чтобы таких, как мы, у кого есть свободное мышление и мнение, становилось все меньше», — ответил Ненад Стевандич на вопрос «Известий» о требованиях европейских бюрократах одобрить введение Боснией и Герцеговиной санкций против РФ.

Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Европейском союзе в начале 2016 года. В мае 2019-го Еврокомиссия представила свое заключение, где от властей потребовали выполнить 14 основных требований. Среди них значились «глубокие реформы в области демократии». В декабре 2022-го стране одобрили статус кандидата на вступление в союз. Территория справилась с поручением за 15 месяцев, после чего Евросовет принял решение о начале переговоров.

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Европа в тайне от остального мира требует от чиновников Боснии и Герцеговины поддержать санкции против РФ в обмен на присоединение к ЕС. С таким заявлением выступил спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич. «Сейчас это делается тайно, но скоро будет делаться открыто. Всем ясно, как закончится конфликт на Украине, и они [Евросоюз] хотят, чтобы таких, как мы, у кого есть свободное мышление и мнение, становилось все меньше», — ответил Ненад Стевандич на вопрос «Известий» о требованиях европейских бюрократах одобрить введение Боснией и Герцеговиной санкций против РФ. Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Европейском союзе в начале 2016 года. В мае 2019-го Еврокомиссия представила свое заключение, где от властей потребовали выполнить 14 основных требований. Среди них значились «глубокие реформы в области демократии». В декабре 2022-го стране одобрили статус кандидата на вступление в союз. Территория справилась с поручением за 15 месяцев, после чего Евросовет принял решение о начале переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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