От Боснии и Герцеговины потребовали санкций против РФ в обмен на вступление в ЕС

22 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Босния и Герцеговина ждет членства в ЕС с 2016 года Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европа в тайне от остального мира требует от чиновников Боснии и Герцеговины поддержать санкции против РФ в обмен на присоединение к ЕС. С таким заявлением выступил спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич. «Сейчас это делается тайно, но скоро будет делаться открыто. Всем ясно, как закончится конфликт на Украине, и они [Евросоюз] хотят, чтобы таких, как мы, у кого есть свободное мышление и мнение, становилось все меньше», — ответил Ненад Стевандич на вопрос «Известий» о требованиях европейских бюрократах одобрить введение Боснией и Герцеговиной санкций против РФ. Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Европейском союзе в начале 2016 года. В мае 2019-го Еврокомиссия представила свое заключение, где от властей потребовали выполнить 14 основных требований. Среди них значились «глубокие реформы в области демократии». В декабре 2022-го стране одобрили статус кандидата на вступление в союз. Территория справилась с поручением за 15 месяцев, после чего Евросовет принял решение о начале переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европа в тайне от остального мира требует от чиновников Боснии и Герцеговины поддержать санкции против РФ в обмен на присоединение к ЕС. С таким заявлением выступил спикер парламента Республики Сербской Ненад Стевандич. «Сейчас это делается тайно, но скоро будет делаться открыто. Всем ясно, как закончится конфликт на Украине, и они [Евросоюз] хотят, чтобы таких, как мы, у кого есть свободное мышление и мнение, становилось все меньше», — ответил Ненад Стевандич на вопрос «Известий» о требованиях европейских бюрократах одобрить введение Боснией и Герцеговиной санкций против РФ. Босния и Герцеговина подала заявку на членство в Европейском союзе в начале 2016 года. В мае 2019-го Еврокомиссия представила свое заключение, где от властей потребовали выполнить 14 основных требований. Среди них значились «глубокие реформы в области демократии». В декабре 2022-го стране одобрили статус кандидата на вступление в союз. Территория справилась с поручением за 15 месяцев, после чего Евросовет принял решение о начале переговоров.