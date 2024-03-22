В Екатеринбурге работник «Золотого яблока» попал на крупный иск за кражу духов

В Екатеринбурге 36-летний сотрудник магазина профессиональной косметики «Золотое яблоко» попал под иск на 169 тысяч рублей за кражу эксклюзивного парфюма. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Мужчина работал на складе магазина в ТЦ „Пассаж“. Туда привезли новую партию духов, из которых были эксклюзивные Chopard Magnolia. Работник украл пять флаконов, вдобавок прихватил еще четыре Tom Ford», — пишет telegram-канал Ural Mash. Провинившегося уволили, назначив 150 часов исправительных работ.
С самого начала с 36-летнего взыскали 56 тысяч за ущерб, но компания обратилась в суд, так как ее не устроила сумма. Там мужчине приписали еще 113 тысяч и три тысячи рублей госпошлины.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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