В Екатеринбурге работник «Золотого яблока» попал на крупный иск за кражу духов

22 марта 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Всего екатеринбуржец украл девять флаконов эксклюзивного парфюма Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 36-летний сотрудник магазина профессиональной косметики «Золотое яблоко» попал под иск на 169 тысяч рублей за кражу эксклюзивного парфюма. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Мужчина работал на складе магазина в ТЦ „Пассаж“. Туда привезли новую партию духов, из которых были эксклюзивные Chopard Magnolia. Работник украл пять флаконов, вдобавок прихватил еще четыре Tom Ford», — пишет telegram-канал Ural Mash. Провинившегося уволили, назначив 150 часов исправительных работ. С самого начала с 36-летнего взыскали 56 тысяч за ущерб, но компания обратилась в суд, так как ее не устроила сумма. Там мужчине приписали еще 113 тысяч и три тысячи рублей госпошлины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 36-летний сотрудник магазина профессиональной косметики «Золотое яблоко» попал под иск на 169 тысяч рублей за кражу эксклюзивного парфюма. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Мужчина работал на складе магазина в ТЦ „Пассаж“. Туда привезли новую партию духов, из которых были эксклюзивные Chopard Magnolia. Работник украл пять флаконов, вдобавок прихватил еще четыре Tom Ford», — пишет telegram-канал Ural Mash. Провинившегося уволили, назначив 150 часов исправительных работ. С самого начала с 36-летнего взыскали 56 тысяч за ущерб, но компания обратилась в суд, так как ее не устроила сумма. Там мужчине приписали еще 113 тысяч и три тысячи рублей госпошлины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.