В Екатеринбурге работник «Золотого яблока» попал на крупный иск за кражу духов

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Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень, духи, парфюмерия, парфюм
Всего екатеринбуржец украл девять флаконов эксклюзивного парфюма Фото:

В Екатеринбурге 36-летний сотрудник магазина профессиональной косметики «Золотое яблоко» попал под иск на 169 тысяч рублей за кражу эксклюзивного парфюма. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Мужчина работал на складе магазина в ТЦ „Пассаж“. Туда привезли новую партию духов, из которых были эксклюзивные Chopard Magnolia. Работник украл пять флаконов, вдобавок прихватил еще четыре Tom Ford», — пишет telegram-канал Ural Mash. Провинившегося уволили, назначив 150 часов исправительных работ.

С самого начала с 36-летнего взыскали 56 тысяч за ущерб, но компания обратилась в суд, так как ее не устроила сумма. Там мужчине приписали еще 113 тысяч и три тысячи рублей госпошлины.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге 36-летний сотрудник магазина профессиональной косметики «Золотое яблоко» попал под иск на 169 тысяч рублей за кражу эксклюзивного парфюма. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Мужчина работал на складе магазина в ТЦ „Пассаж“. Туда привезли новую партию духов, из которых были эксклюзивные Chopard Magnolia. Работник украл пять флаконов, вдобавок прихватил еще четыре Tom Ford», — пишет telegram-канал Ural Mash. Провинившегося уволили, назначив 150 часов исправительных работ. С самого начала с 36-летнего взыскали 56 тысяч за ущерб, но компания обратилась в суд, так как ее не устроила сумма. Там мужчине приписали еще 113 тысяч и три тысячи рублей госпошлины. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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