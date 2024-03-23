Захарова ответила на обвинения Зеленского после теракта в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за высказывания о террористической атаке в «Крокусе». Она назвала обвинение украинского лидера саморазоблачительным. Своим мнением Захарова поделилась в Telegram.
«Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить РФ в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — написала она в своем
Украинские власти стали отрицать свою причастность к теракту в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» спустя два часа после произошедшего, передает «Национальная служба новостей». С официальным заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
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