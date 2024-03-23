Захарова ответила на обвинения Зеленского после теракта в «Крокусе»

Захарова назвала заявление Зеленского о теракте в «Крокусе» саморазоблачительным

24 марта 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Мария Захарова раскритиковала Владимира Зеленского за высказывания о теракте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за высказывания о террористической атаке в «Крокусе». Она назвала обвинение украинского лидера саморазоблачительным. Своим мнением Захарова поделилась в Telegram. «Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить РФ в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — написала она в своем telegram-канале . Украинские власти стали отрицать свою причастность к теракту в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» спустя два часа после произошедшего, передает «Национальная служба новостей». С официальным заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за высказывания о террористической атаке в «Крокусе». Она назвала обвинение украинского лидера саморазоблачительным. Своим мнением Захарова поделилась в Telegram. «Единственный руководитель государства, которому хватило ума обвинить РФ в теракте, — это Зеленский. Потому что на воре и шапка горит», — написала она в своем telegram-канале. Украинские власти стали отрицать свою причастность к теракту в здании подмосковного «Крокус Сити Холла» спустя два часа после произошедшего, передает «Национальная служба новостей». С официальным заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.