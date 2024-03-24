Двое мужчин избили свердловчанина и угнали его автомобиль. Видео

25 марта 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Нападавшие разбили угнанную иномарку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) двое мужчин избили 41-летнего местного жителя, а затем угнали его автомобиль Hyundai Solaris. В конце концов обидчики разбили иномарку. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Во время потасовки у мужчины выпали ключи — он этого не заметил. Нападавшие взяли их и поехали кататься на Solaris по Пышме. Утром машину нашли разбитой возле торгового центра», — пишет telegram-канал Ural Mash. Пострадавший отделался множественными синяками, он уже обратился в полицию. Пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт произошедшего в ближайшем к Екатеринбургу городе и рассказал более подробные и точные обстоятельства случившегося. «К большому сожалению, telegram-канал Ural Mash сработал непрофессионально, как это часто и бывает, не обратился за официальным комментарием в пресс-службу полиции. В итоге частично ввел общественность в заблуждение. В реальности потерпевший вместе с нападавшими после драки совместно катались по городу на машине, пока не произошло ДТП, после которого и хозяин иномарки и драчуны спешно разбежались, после чего поступило заявление в полицию о хищении и хозяина машины и самого транспортного средства. В тот вечер, как письменно указал в объяснении потерпевший, он злоупотреблял алкоголем во дворе. Между им и двумя местными жителями произошел конфликт, переросший в рукоприкладство. Когда компания после драки решила покататься по району, нападавшие якобы предложили владельцу авто сесть в салон в качестве пассажира из-за нетрезвого состояния. Сыщики уголовного розыска личности нападавших установили», — отметил полковник Горелых. По его словам, это жители Верхней Пышмы, один из которых ранее условно судим за кражу. «Они опрошены и должны являться к оперуполномоченным обязательством о явке. Правдивость показаний обеих сторон, участвовавших в конфликте, сейчас тщательно проверяется. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — подытожил руководитель пресс-службы свердловского главка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) двое мужчин избили 41-летнего местного жителя, а затем угнали его автомобиль Hyundai Solaris. В конце концов обидчики разбили иномарку. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Во время потасовки у мужчины выпали ключи — он этого не заметил. Нападавшие взяли их и поехали кататься на Solaris по Пышме. Утром машину нашли разбитой возле торгового центра», — пишет telegram-канал Ural Mash. Пострадавший отделался множественными синяками, он уже обратился в полицию. Пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт произошедшего в ближайшем к Екатеринбургу городе и рассказал более подробные и точные обстоятельства случившегося. «К большому сожалению, telegram-канал Ural Mash сработал непрофессионально, как это часто и бывает, не обратился за официальным комментарием в пресс-службу полиции. В итоге частично ввел общественность в заблуждение. В реальности потерпевший вместе с нападавшими после драки совместно катались по городу на машине, пока не произошло ДТП, после которого и хозяин иномарки и драчуны спешно разбежались, после чего поступило заявление в полицию о хищении и хозяина машины и самого транспортного средства. В тот вечер, как письменно указал в объяснении потерпевший, он злоупотреблял алкоголем во дворе. Между им и двумя местными жителями произошел конфликт, переросший в рукоприкладство. Когда компания после драки решила покататься по району, нападавшие якобы предложили владельцу авто сесть в салон в качестве пассажира из-за нетрезвого состояния. Сыщики уголовного розыска личности нападавших установили», — отметил полковник Горелых. По его словам, это жители Верхней Пышмы, один из которых ранее условно судим за кражу. «Они опрошены и должны являться к оперуполномоченным обязательством о явке. Правдивость показаний обеих сторон, участвовавших в конфликте, сейчас тщательно проверяется. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — подытожил руководитель пресс-службы свердловского главка.