25 марта 2024

Жители ХМАО почтили память жертв «Крокуса». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мемориал. Траур. Скорбь. Челябинск, свеча, лампада, мемориал
Жители ХМАО зажгли лампады в память о погибших при теракте в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Югорчане сегодня провели массовые акции в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холл». Жители Сургута, Радужного, Нефтеюганска и Нижневартовского района принесли к стихийным мемориалам бумажных журавликов и зажгли лампады, сообщают главы муниципалитетов.

«Волонтеры и неравнодушные жители города принесли к стихийному мемориалу бумажных журавликов. Под трогательную композицию в исполнении Муслима Магомаева „Журавли“, ребята возложили цветы и зажгли лампадки в память о всех погибших в жестоком теракте 22 марта 2024 года», — написала мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. Такие же акции прошли в Радужном, Сургуте и Нижневартовском районе.

В Югре прошли акции «Свеча памяти», «Письма поддержки», «Окна памяти» и «Разговор о важном». Они организованы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Югорчане сегодня провели массовые акции в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холл». Жители Сургута, Радужного, Нефтеюганска и Нижневартовского района принесли к стихийным мемориалам бумажных журавликов и зажгли лампады, сообщают главы муниципалитетов. «Волонтеры и неравнодушные жители города принесли к стихийному мемориалу бумажных журавликов. Под трогательную композицию в исполнении Муслима Магомаева „Журавли“, ребята возложили цветы и зажгли лампадки в память о всех погибших в жестоком теракте 22 марта 2024 года», — написала мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. Такие же акции прошли в Радужном, Сургуте и Нижневартовском районе. В Югре прошли акции «Свеча памяти», «Письма поддержки», «Окна памяти» и «Разговор о важном». Они организованы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...