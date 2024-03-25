Югорчане сегодня провели массовые акции в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холл». Жители Сургута, Радужного, Нефтеюганска и Нижневартовского района принесли к стихийным мемориалам бумажных журавликов и зажгли лампады, сообщают главы муниципалитетов.
«Волонтеры и неравнодушные жители города принесли к стихийному мемориалу бумажных журавликов. Под трогательную композицию в исполнении Муслима Магомаева „Журавли“, ребята возложили цветы и зажгли лампадки в память о всех погибших в жестоком теракте 22 марта 2024 года», — написала мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. Такие же акции прошли в Радужном, Сургуте и Нижневартовском районе.
В Югре прошли акции «Свеча памяти», «Письма поддержки», «Окна памяти» и «Разговор о важном». Они организованы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».
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