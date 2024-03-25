Жители ХМАО почтили память жертв «Крокуса». Фото, видео

26 марта 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО зажгли лампады в память о погибших при теракте в «Крокусе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Югорчане сегодня провели массовые акции в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холл». Жители Сургута, Радужного, Нефтеюганска и Нижневартовского района принесли к стихийным мемориалам бумажных журавликов и зажгли лампады, сообщают главы муниципалитетов. «Волонтеры и неравнодушные жители города принесли к стихийному мемориалу бумажных журавликов. Под трогательную композицию в исполнении Муслима Магомаева „Журавли“, ребята возложили цветы и зажгли лампадки в память о всех погибших в жестоком теракте 22 марта 2024 года», — написала мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. Такие же акции прошли в Радужном, Сургуте и Нижневартовском районе. В Югре прошли акции «Свеча памяти», «Письма поддержки», «Окна памяти» и «Разговор о важном». Они организованы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югорчане сегодня провели массовые акции в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холл». Жители Сургута, Радужного, Нефтеюганска и Нижневартовского района принесли к стихийным мемориалам бумажных журавликов и зажгли лампады, сообщают главы муниципалитетов. «Волонтеры и неравнодушные жители города принесли к стихийному мемориалу бумажных журавликов. Под трогательную композицию в исполнении Муслима Магомаева „Журавли“, ребята возложили цветы и зажгли лампадки в память о всех погибших в жестоком теракте 22 марта 2024 года», — написала мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай. Такие же акции прошли в Радужном, Сургуте и Нижневартовском районе. В Югре прошли акции «Свеча памяти», «Письма поддержки», «Окна памяти» и «Разговор о важном». Они организованы в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».