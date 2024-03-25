25 марта 2024

Пермские власти требуют от автохолдинга снести здание в Камской долине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Судебное разбирательство длится с прошлого года Фото:

В Пермском краевом суде рассматривают иск к ООО «Мир» о сносе самовольной постройки — здания автосалона в Камской долине. Подробности процесса содержатся в судебных материалах, опубликованных на сайте ведомства. В документах говорится об одноэтажном нежилом здании склада по улице Маршала Жукова, 51. Заявителем является администрации Ленинского района прикамской столицы.

«С иском о признании самовольной постройкой здания по улице Маршала Жукова, 51 и сносе объекта пермские чиновники обратилась еще в прошлом году. Изначально ответчиком по иску была признана индивидуальный предприниматель Елена Лепихина. Затем суд произвел замену ответчика на ООО „Мир“», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В администрации уверены, что указанное здание было построено на участке, не находящемся в пользовании ответчика, а на двух соседних, собственником которых является муниципалитет. В ООО «Мир» считают, что постройка не относится к объектам капстроительства, и фактически она является движимым имуществом. По мнению представителей автосалона, иск должен иметь другую мотивировку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском краевом суде рассматривают иск к ООО «Мир» о сносе самовольной постройки — здания автосалона в Камской долине. Подробности процесса содержатся в судебных материалах, опубликованных на сайте ведомства. В документах говорится об одноэтажном нежилом здании склада по улице Маршала Жукова, 51. Заявителем является администрации Ленинского района прикамской столицы. «С иском о признании самовольной постройкой здания по улице Маршала Жукова, 51 и сносе объекта пермские чиновники обратилась еще в прошлом году. Изначально ответчиком по иску была признана индивидуальный предприниматель Елена Лепихина. Затем суд произвел замену ответчика на ООО „Мир“», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В администрации уверены, что указанное здание было построено на участке, не находящемся в пользовании ответчика, а на двух соседних, собственником которых является муниципалитет. В ООО «Мир» считают, что постройка не относится к объектам капстроительства, и фактически она является движимым имуществом. По мнению представителей автосалона, иск должен иметь другую мотивировку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...