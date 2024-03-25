Пермские власти требуют от автохолдинга снести здание в Камской долине

26 марта 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

Судебное разбирательство длится с прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском краевом суде рассматривают иск к ООО «Мир» о сносе самовольной постройки — здания автосалона в Камской долине. Подробности процесса содержатся в судебных материалах, опубликованных на сайте ведомства. В документах говорится об одноэтажном нежилом здании склада по улице Маршала Жукова, 51. Заявителем является администрации Ленинского района прикамской столицы. «С иском о признании самовольной постройкой здания по улице Маршала Жукова, 51 и сносе объекта пермские чиновники обратилась еще в прошлом году. Изначально ответчиком по иску была признана индивидуальный предприниматель Елена Лепихина. Затем суд произвел замену ответчика на ООО „Мир“», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В администрации уверены, что указанное здание было построено на участке, не находящемся в пользовании ответчика, а на двух соседних, собственником которых является муниципалитет. В ООО «Мир» считают, что постройка не относится к объектам капстроительства, и фактически она является движимым имуществом. По мнению представителей автосалона, иск должен иметь другую мотивировку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском краевом суде рассматривают иск к ООО «Мир» о сносе самовольной постройки — здания автосалона в Камской долине. Подробности процесса содержатся в судебных материалах, опубликованных на сайте ведомства. В документах говорится об одноэтажном нежилом здании склада по улице Маршала Жукова, 51. Заявителем является администрации Ленинского района прикамской столицы. «С иском о признании самовольной постройкой здания по улице Маршала Жукова, 51 и сносе объекта пермские чиновники обратилась еще в прошлом году. Изначально ответчиком по иску была признана индивидуальный предприниматель Елена Лепихина. Затем суд произвел замену ответчика на ООО „Мир“», — на судебное делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». В администрации уверены, что указанное здание было построено на участке, не находящемся в пользовании ответчика, а на двух соседних, собственником которых является муниципалитет. В ООО «Мир» считают, что постройка не относится к объектам капстроительства, и фактически она является движимым имуществом. По мнению представителей автосалона, иск должен иметь другую мотивировку.