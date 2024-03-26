ФСБ задержала чемпиона мира по джиу-джитсу по подозрению в связи с ИГИЛ*

26 марта 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

ФСБ подозревают, что чемпион мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева пособничал ячейке МТО ИГИЛ* Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Он был задержан по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которую нейтрализовали в марте 2024 года в Карабулаке. «В Ингушетии сотрудники ФСБ по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ, нейтрализованной 3 марта 2024 года в городе Карабулаке, задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева», — передают Известия. По данным спецслужб, Имагожев поддерживал связь с разыскиваемыми членами данной организации и содействовал им в преступлениях. Ранее смертник из данной организации совершил теракт в Кандагаре. МИД РФ решительно это осудило, передает «Национальная служба новостей». Представитель МИД России Мария Захарова сочла теракт «варварским». *Террористическая организация, запрещенная на территории России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Он был задержан по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которую нейтрализовали в марте 2024 года в Карабулаке. «В Ингушетии сотрудники ФСБ по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ, нейтрализованной 3 марта 2024 года в городе Карабулаке, задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева», — передают Известия. По данным спецслужб, Имагожев поддерживал связь с разыскиваемыми членами данной организации и содействовал им в преступлениях. Ранее смертник из данной организации совершил теракт в Кандагаре. МИД РФ решительно это осудило, передает «Национальная служба новостей». Представитель МИД России Мария Захарова сочла теракт «варварским». *Террористическая организация, запрещенная на территории России.