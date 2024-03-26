ФСБ задержала чемпиона мира по джиу-джитсу по подозрению в связи с ИГИЛ*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
ФСБ подозревают, что чемпион мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева пособничал ячейке МТО ИГИЛ* Фото:

Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Он был задержан по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которую нейтрализовали в марте 2024 года в Карабулаке.

«В Ингушетии сотрудники ФСБ по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ, нейтрализованной 3 марта 2024 года в городе Карабулаке, задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева», — передают Известия. По данным спецслужб, Имагожев поддерживал связь с разыскиваемыми членами данной организации и содействовал им в преступлениях.

Ранее смертник из данной организации совершил теракт в Кандагаре. МИД РФ решительно это осудило, передает «Национальная служба новостей». Представитель МИД России Мария Захарова сочла теракт «варварским».

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Он был задержан по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которую нейтрализовали в марте 2024 года в Карабулаке. «В Ингушетии сотрудники ФСБ по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ, нейтрализованной 3 марта 2024 года в городе Карабулаке, задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева», — передают Известия. По данным спецслужб, Имагожев поддерживал связь с разыскиваемыми членами данной организации и содействовал им в преступлениях. Ранее смертник из данной организации совершил теракт в Кандагаре. МИД РФ решительно это осудило, передает «Национальная служба новостей». Представитель МИД России Мария Захарова сочла теракт «варварским». *Террористическая организация, запрещенная на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...