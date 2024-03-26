ФСБ задержала чемпиона мира по джиу-джитсу по подозрению в связи с ИГИЛ*

Сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Он был задержан по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация), которую нейтрализовали в марте 2024 года в Карабулаке.
«В Ингушетии сотрудники ФСБ по подозрению в пособничестве ячейке МТО ИГИЛ, нейтрализованной 3 марта 2024 года в городе Карабулаке, задержали чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева», — передают Известия. По данным спецслужб, Имагожев поддерживал связь с разыскиваемыми членами данной организации и содействовал им в преступлениях.
Ранее смертник из данной организации совершил теракт в Кандагаре. МИД РФ решительно это осудило, передает «Национальная служба новостей». Представитель МИД России Мария Захарова сочла теракт «варварским».
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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