26 марта 2024

Водителей просят не выезжать на челябинские трассы из-за мокрого снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
С 28 по 29 марта в регионе ожидаются снег и плюсовые температуры Фото:

В Челябинской области 28 и 29 марта ожидается мокрый снег и гололедные явления из-за нестабильных температур. Водителей просят не выезжать на трассы без крайней необходимости, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Настоятельно рекомендуем без необходимости не выезжать на федеральные трассы. В связи с непогодой выводится дополнительная дорожная техника для оперативной расчистки и обработки дорожного покрытия», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Согласно прогнозам, налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в регионе 28 марта. В ночь на 29 марта местами пройдет очень сильный снег. Днем осадки продолжатся в отдельных районах, но уже с небольшой интенсивностью.

Днем 29 марта температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов. Порывы ветра при этом дойдут до 15 метров в секунду. Осадки прекратятся ночью на 30 марта. Тогда столбики термометров опустятся до минус 6 — 11 градусов, а днем потеплеет до 3 — 8 градусов.

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В Челябинской области 28 и 29 марта ожидается мокрый снег и гололедные явления из-за нестабильных температур. Водителей просят не выезжать на трассы без крайней необходимости, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Настоятельно рекомендуем без необходимости не выезжать на федеральные трассы. В связи с непогодой выводится дополнительная дорожная техника для оперативной расчистки и обработки дорожного покрытия», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Согласно прогнозам, налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в регионе 28 марта. В ночь на 29 марта местами пройдет очень сильный снег. Днем осадки продолжатся в отдельных районах, но уже с небольшой интенсивностью. Днем 29 марта температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов. Порывы ветра при этом дойдут до 15 метров в секунду. Осадки прекратятся ночью на 30 марта. Тогда столбики термометров опустятся до минус 6 — 11 градусов, а днем потеплеет до 3 — 8 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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