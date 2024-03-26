Водителей просят не выезжать на челябинские трассы из-за мокрого снега

В Челябинской области 28 и 29 марта ожидается мокрый снег и гололедные явления из-за нестабильных температур. Водителей просят не выезжать на трассы без крайней необходимости, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«Настоятельно рекомендуем без необходимости не выезжать на федеральные трассы. В связи с непогодой выводится дополнительная дорожная техника для оперативной расчистки и обработки дорожного покрытия», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
Согласно прогнозам, налипание мокрого снега и гололедица ожидаются в регионе 28 марта. В ночь на 29 марта местами пройдет очень сильный снег. Днем осадки продолжатся в отдельных районах, но уже с небольшой интенсивностью.
Днем 29 марта температура воздуха составит от минус трех до плюс двух градусов. Порывы ветра при этом дойдут до 15 метров в секунду. Осадки прекратятся ночью на 30 марта. Тогда столбики термометров опустятся до минус 6 — 11 градусов, а днем потеплеет до 3 — 8 градусов.
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