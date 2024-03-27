В Челябинске пропал десятилетний мальчик. Фото

27 марта 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Ребенок ушел из дома 26 марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске пропал мальчик десяти лет. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Мальчик десяти лет Тимофей Канашев ушел с улицы Новороссийская, 56. До сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте». В числе примет: худощавое телосложение, рост 145 сантиметров. У ребенка темно-каштановые волосы. Он был одет в темно-зеленый свитер, темно-синие штаны и черную шапку. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по указанным телефонам фото: паблик «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-40198941_22030 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске пропал мальчик десяти лет. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Мальчик десяти лет Тимофей Канашев ушел с улицы Новороссийская, 56. До сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте». В числе примет: худощавое телосложение, рост 145 сантиметров. У ребенка темно-каштановые волосы. Он был одет в темно-зеленый свитер, темно-синие штаны и черную шапку.