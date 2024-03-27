Ребенок ушел из дома 26 марта (архивное фото)
В Челябинске пропал мальчик десяти лет. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».
«Мальчик десяти лет Тимофей Канашев ушел с улицы Новороссийская, 56. До сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте».
В числе примет: худощавое телосложение, рост 145 сантиметров. У ребенка темно-каштановые волосы. Он был одет в темно-зеленый свитер, темно-синие штаны и черную шапку.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по указанным телефонам
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