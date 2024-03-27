В Челябинске пропал десятилетний мальчик. Фото

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Город. Курган, дети, школьники, мальчики, ученики, школьный рюкзак
Ребенок ушел из дома 26 марта (архивное фото) Фото:

В Челябинске пропал мальчик десяти лет. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

«Мальчик десяти лет Тимофей Канашев ушел с улицы Новороссийская, 56. До сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте».

В числе примет: худощавое телосложение, рост 145 сантиметров. У ребенка темно-каштановые волосы. Он был одет в темно-зеленый свитер, темно-синие штаны и черную шапку.

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Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться по указанным телефонам

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В Челябинске пропал мальчик десяти лет. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Мальчик десяти лет Тимофей Канашев ушел с улицы Новороссийская, 56. До сих пор его местонахождение неизвестно», — сообщили в официальном паблике «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте». В числе примет: худощавое телосложение, рост 145 сантиметров. У ребенка темно-каштановые волосы. Он был одет в темно-зеленый свитер, темно-синие штаны и черную шапку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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