27 марта 2024

В Перми эвакуировали театр оперы и балета. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Театр Оперы и Балета. Пермь
В Пермском театре оперы и балета было короткое замыкание светильника Фото:

Из-за короткого замыкания были эвакуированы сотрудники и посетители Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о задымлении в здании театра оперы и балета им. П.И. Чайковского поступило 28 марта в 10 часов 14 минут. Из здания эвакуировались 60 человек, в том числе 15 детей», — рассказали в ведомстве.

К театру прибыли 77 сотрудников краевого МЧС и 18 единиц техники. Было установлено, что на пятом этаже произошло короткое замыкание светильника. В результате произошедшего пострадавших нет.

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Из-за короткого замыкания были эвакуированы сотрудники и посетители Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Сообщение о задымлении в здании театра оперы и балета им. П.И. Чайковского поступило 28 марта в 10 часов 14 минут. Из здания эвакуировались 60 человек, в том числе 15 детей», — рассказали в ведомстве. К театру прибыли 77 сотрудников краевого МЧС и 18 единиц техники. Было установлено, что на пятом этаже произошло короткое замыкание светильника. В результате произошедшего пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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