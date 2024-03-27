В Пермском театре оперы и балета было короткое замыкание светильника
Из-за короткого замыкания были эвакуированы сотрудники и посетители Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Сообщение о задымлении в здании театра оперы и балета им. П.И. Чайковского поступило 28 марта в 10 часов 14 минут. Из здания эвакуировались 60 человек, в том числе 15 детей», — рассказали в ведомстве.
К театру прибыли 77 сотрудников краевого МЧС и 18 единиц техники. Было установлено, что на пятом этаже произошло короткое замыкание светильника. В результате произошедшего пострадавших нет.
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