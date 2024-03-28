Песков похвалил экс-канцлера Германии за желание подружиться с Путиным

28 марта 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

Хорошие отношения между политиками положительно влияют на решение проблем, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Желание экс-канцлера Германии Герхарда Шредера подружиться с президентом России Владимиром Путиным похвально, так как хорошие отношения между властями разных стран помогают быстрее решать сложные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хорошие отношения в личном альянсе всегда могут помочь в решении межгосударственных вопросов. Это неоднократно доказывали и Шредер, и Путин, когда Шредер стоял во главе своей страны. Они помогали решать самые сложные вопросы и обеспечивали прогрессивное развитие наших государств. Однако от действующих политиков мы не видим такого же показателя воли и не слышим от них подобных слов», — заявил Песков. Налаживание дружеских отношений между властями Германии и Владимиром Путиным могут помочь разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал Герхард Шредер. Он отметил, что другого пути решения нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Желание экс-канцлера Германии Герхарда Шредера подружиться с президентом России Владимиром Путиным похвально, так как хорошие отношения между властями разных стран помогают быстрее решать сложные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хорошие отношения в личном альянсе всегда могут помочь в решении межгосударственных вопросов. Это неоднократно доказывали и Шредер, и Путин, когда Шредер стоял во главе своей страны. Они помогали решать самые сложные вопросы и обеспечивали прогрессивное развитие наших государств. Однако от действующих политиков мы не видим такого же показателя воли и не слышим от них подобных слов», — заявил Песков. Налаживание дружеских отношений между властями Германии и Владимиром Путиным могут помочь разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал Герхард Шредер. Он отметил, что другого пути решения нет.