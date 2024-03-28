Песков похвалил экс-канцлера Германии за желание подружиться с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Хорошие отношения между политиками положительно влияют на решение проблем, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Желание экс-канцлера Германии Герхарда Шредера подружиться с президентом России Владимиром Путиным похвально, так как хорошие отношения между властями разных стран помогают быстрее решать сложные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Хорошие отношения в личном альянсе всегда могут помочь в решении межгосударственных вопросов. Это неоднократно доказывали и Шредер, и Путин, когда Шредер стоял во главе своей страны. Они помогали решать самые сложные вопросы и обеспечивали прогрессивное развитие наших государств. Однако от действующих политиков мы не видим такого же показателя воли и не слышим от них подобных слов», — заявил Песков.

Налаживание дружеских отношений между властями Германии и Владимиром Путиным могут помочь разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал Герхард Шредер. Он отметил, что другого пути решения нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Желание экс-канцлера Германии Герхарда Шредера подружиться с президентом России Владимиром Путиным похвально, так как хорошие отношения между властями разных стран помогают быстрее решать сложные вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Хорошие отношения в личном альянсе всегда могут помочь в решении межгосударственных вопросов. Это неоднократно доказывали и Шредер, и Путин, когда Шредер стоял во главе своей страны. Они помогали решать самые сложные вопросы и обеспечивали прогрессивное развитие наших государств. Однако от действующих политиков мы не видим такого же показателя воли и не слышим от них подобных слов», — заявил Песков. Налаживание дружеских отношений между властями Германии и Владимиром Путиным могут помочь разрешить конфликт на Украине. Такое заявление сделал Герхард Шредер. Он отметил, что другого пути решения нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...